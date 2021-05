14.30 uur:

Vitesse-Ajax

Utrecht-PSV

AZ-Heracles

Feyenoord-RKC

PEC-Groningen

Heerenveen-Sparta

Willem II-Fortuna

Twente-ADO

VVV-Emmen

Goedendag en welkom in ons liveblog! We houden je hier op de hoogte van de laatste speelronde in de Eredivisie. Er staan negen duels op het programma. Veel plezier!