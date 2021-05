Werder Bremen heeft zondag op een opmerkelijk moment afscheid genomen van trainer Florian Kohfeldt. De 38-jarige Duitser is met nog één speelronde te gaan ontslagen door de club, die tegen degradatie vecht. Hij wordt vervangen door clubicoon Thomas Schaaf.

"Helaas waren we na de wedstrijd in Augsburg niet meer van hem overtuigd. We willen nu alsnog deze verandering doorvoeren om degradatie af te wenden", aldus directeur Frank Baumann op de site van Werder Bremen.

Werder verloor vrijdag met 2-0 bij concurrent FC Augsburg en zakte naar de zestiende plaats, waarmee de club veroordeeld zou zijn tot het spelen van play-offs. Zaterdag komt Borussia Mönchengladbach op bezoek in de laatste speelronde.

'Die Werderaner' hebben nog zicht op rechtstreekse handhaving. Door de kleine verschillen onderin kan de viervoudig landskampioen echter ook nog zeventiende worden en daarmee rechtstreeks degraderen.

De taken van Kohfeldt, die sinds 2017 in dienst was, worden overgenomen door Schaaf. De clubicoon speelde jaren voor de club en was er tussen 1999 en 2013 al coach. In die periode werd Werder kampioen en werd drie keer de DFB-Pokal veroverd.

Alle wedstrijden in de laatste Bundesliga-speelronde worden zaterdag om 15.30 uur gespeeld. Werder heeft nog concurrentie van Arminia Bielefeld en 1. FC Köln.

Stand in strijd om lijfsbehoud 15. Arminia Bielefeld 33-32 (-28)

16. Werder Bremen 33-31 (-19)

17. 1. FC Köln 33-30 (-27)

De nummer vijftien handhaaft zich, de nummer zestien speelt play-offs en de nummer zeventien degradeert rechtstreeks.

