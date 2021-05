Hoewel veel beslissingen al zijn gevallen, staat er zondag nog een aantal dingen op het spel tijdens de laatste speelronde van het Eredivisie-seizoen. Een overzicht van de belangrijkste zaken.

Willem II en Emmen strijden om handhaving

Inmiddels is duidelijk dat ADO Den Haag en VVV-Venlo rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie degraderen, maar vlak daarboven is de strijd nog spannend. Willem II en FC Emmen gaan normaal gesproken uitmaken wie zestiende wordt en veroordeeld is tot een plek in de play-offs.

In die tweestrijd staat Willem II er het beste voor. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic heeft een punt voorsprong en ontvangt Fortuna Sittard, dat zo goed als uitgespeeld is. Emmen gaat op bezoek bij het al gedegradeerde VVV.

Overigens zou ook RKC Waalwijk in theorie nog zestiende kunnen worden, maar praktisch is dat vrijwel onmogelijk. De Brabanders hebben drie punten voorsprong op Emmen en beschikken over een veel beter doelsaldo: -19 om -32.

Stand in strijd om lijfsbehoud 14. RKC Waalwijk 33-30 (-19)

15. Willem II 33-28 (-29)

16. FC Emmen 33-27 (-32)

Wordt Sparta, Heracles of Fortuna achtste?

Niet alleen onderin, ook in de middenmoot van de Eredivisie is nog niet alles beslist. Sparta Rotterdam en Heracles Almelo strijden om de achtste plek en daarmee deelname aan de play-offs om Europees voetbal, al heeft Fortuna ook nog een heel kleine kans.

Sparta en Heracles hebben allebei 44 punten, waarbij de Rotterdammers de achtste plak op basis van het doelsaldo in handen hebben. Fortuna heeft drie punten minder en het minste doelsaldo van de drie en zal Europees voetbal normaal gesproken niet halen.

Op papier treft Heracles zondag de zwaarste tegenstander: de Almeloërs gaan op bezoek bij AZ, al weten de Alkmaarders al dat ze derde worden. Sparta reist af naar Friesland voor een duel met sc Heerenveen en Fortuna speelt dus uit tegen Willem II.

De nummers vijf tot en met acht van de Eredivisie strijden in de play-offs om deelname aan de tweede voorronde van de nieuwe Conference League. Feyenoord, FC Utrecht en FC Groningen zijn al zeker van deelname.

Stand in strijd om plaats acht 8. Sparta Rotterdam 33-44 (+0)

9. Heracles Almelo 33-44 (-6)

10. Fortuna Sittard 33-41 (-7)

Ajax aast op honderdste doelpunt

In de uitwedstrijd tegen Vitesse heeft kampioen Ajax eigenlijk nog één doel en dat is de magische grens van honderd doelpunten halen. De ploeg van trainer Erik ten Hag staat momenteel op 99 treffers.

Het zou de vijftiende keer in de historie zijn dat Ajax een Eredivisie-seizoen afsluit met minstens honderd doelpunten. De laatste keer was in het succesjaar 2018/2019, toen de Amsterdammers op 119 goals eindigden.

Ajax heeft met Dusan Tadic (14 treffers, 17 assists, totaal van 31) de waardevolste Eredivisie-speler in de ploeg. Tadic kan die status nog verliezen aan Steven Berghuis (17 doelpunten, 11 assists, 28 totaal), Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis (26 goals, 1 assist, 27 totaal) of Donyell Malen (19 doelpunten, 8 assists, 27 totaal).

Alle wedstrijden in de laatste speelronde van de Eredivisie beginnen zondag om 14.30 uur.