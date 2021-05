Thomas Tuchel heeft zich zeer kritisch uitgelaten over de videoscheidsrechter. Volgens de manager van Chelsea is het deels de schuld van de VAR dat zijn ploeg zaterdag van Leicester City verloor in de FA Cup-finale.

In de aanloop naar het fraaie winnende doelpunt van Youri Tielemans in de 63e minuut leek Leicester-speler Ayoze Pérez hands te maken, maar na bestudering van de beelden door de videoarbiter bleef de treffer staan.

"De spelers gaven direct aan dat het hands was. Het is nu al de tweede keer op rij dat er een handsbal in ons nadeel is, waarbij de VAR het gewoon laat gaan", aldus een gefrustreerde Tuchel.

"Woensdag tegen Arsenal (ook die wedstrijd ging met 0-1 verloren, red.) was het ook duidelijk hands. Dit soort beslissingen zijn bepalend. Ik heb geen idee meer wanneer het wel of geen hands is."

Handsballen zijn al langer onderwerp van discussie in het voetbal. De arbitrage moet zich volgens de regels baseren op de positie van de arm of hand, wat in de praktijk regelmatig een grijs gebied blijkt.

Youri Tielemans (tweede van rechts) maakte het winnende doelpunt in de FA Cup-finale. Youri Tielemans (tweede van rechts) maakte het winnende doelpunt in de FA Cup-finale. Foto: Getty Images

'Nu volgen twee weken van de waarheid'

De verloren FA Cup-finale betekent dat Chelsea een van de twee kansen op een prijs heeft verspeeld. 'The Blues' staan op 29 mei in de eindstrijd van de Champions League tegenover Manchester City en strijden in de Premier League nog om een plek in de top vier.

"Nu volgen twee weken van de waarheid. Het is prachtig dat we nog in de Champions League-finale staan en gaan daarin alles geven wat we in ons hebben", aldus aanvoerder César Azpilicueta.

"We moeten de pijn en teleurstelling die we nu voelen achter ons proberen te laten. Hopelijk zijn we na onze volgende finale op 29 mei wél allemaal blij."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League