Thijmen Goppel stond zaterdag zelf ook te kijken van zijn glansrol tijdens het play-offduel tussen De Graafschap en Roda JC (2-3). De Roda-aanvaller werd de held voor zijn ploeg met twee doelpunten in de tweede helft.

Op bezoek in Doetinchem ging Roda met een 2-1-achterstand rusten, waarna ze in de tweede helft toesloegen. Goppel scoorde in de 72e en 75e minuut en met name zijn eerste treffer, een tikje over keeper Rody de Boer, was fraai.

Goppel bereidde zich met Roda ontspannen voor op het belangrijke duel. "We waren in Zeist en hebben 30 Seconds gespeeld. Helaas verloren. We hebben gewoon een beetje genoten met zijn allen. Lekker ontspannen", zei hij voor de camera van ESPN.

"We waren de underdog en toen we met 2-1 achter kwamen, dacht ik: daar gaan we. Vakantie. Maar ik ben heel blij dat we nog een wedstrijd mogen spelen, want dit is het mooiste wat er is."

De 24-jarige Goppel verbaasde zichzelf nogal door twee keer te scoren. "Ik ben niet iemand die veel scoort. Ik heb ze voor nu bewaard, denk ik. Mijn eerste goal was volgens mij best mooi. Ik dacht even dat ik buitenspel stond. Lekker man, dit is genieten."

Roda speelt in de volgende play-offronde tegen NEC, dat Almere City met 0-4 versloeg. Voor De Graafschap, dat in de laatste twee speelrondes van de Keuken Kampioen Divisie rechtstreekse promotie verspeelde, is het seizoensslot uitgelopen op een deceptie.