Bij Leicester City zijn ze in extase na het veroveren zaterdag van de FA Cup. 'The Foxes' wonnen op Wembley met 1-0 van Chelsea en pakten zodoende voor het eerst in de clubgeschiedenis de eindzege in het belangrijkste bekertoernooi van Engeland.

"Dit geeft een geweldig gevoel. Toen ik begon bij Leicester wist ik niet dat ze nog nooit de FA Cup hadden gewonnen. Ze hadden wel al vier finales verloren, dus het is heel speciaal om de eigenaren en de fans dit te geven. Het is een fantastische dag voor de stad", glunderde manager Brendan Rodgers.

Youri Tielemans maakte het enige doelpunt. De Belgische middenvelder schoot de bal in de 63e minuut van een meter of 25 op weergaloze wijze in de kruising. Leicester had in de slotfase nog wel het geluk dat een eigen goal van Wes Morgan werd afgekeurd omdat Ben Chilwell nipt buitenspel stond.

"Dit was denk ik het mooiste doelpunt in mijn carrière. Ik heb al een paar mooie gemaakt, maar ik kan er mij toch geen betere voor de geest halen", aldus Tielemans. "Ik raakte de bal precies goed en zag hem schitterend in de kruising verdwijnen. Met op de achtergrond de fans was dat een fraai plaatje."

Leicester-voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha en manager Brendan Rodgers poseren met de FA Cup. Leicester-voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha en manager Brendan Rodgers poseren met de FA Cup. Foto: EPA

'Ik weet dat de voorzitter trots zou zijn'

De spelers en staf van Leicester droegen de winst op aan de overleden oud-voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha. De Thai kwam in 2018 om bij een helikopterongeluk nabij het stadion van Leicester. Zijn zoon Aiyawatt Srivaddhanaprabha nam zijn taken over en werd zaterdag bij de ceremonie in het zonnetje gezet.

"Deze overwinning is natuurlijk voor de fans, maar ook vooral voor onze voorzitter", aldus Tielemans. "Als ik naar de hemel kijk, zie ik een spandoek van zijn vader. Ik weet dat hij trots zou zijn. Deze is voor zijn familie, zijn club en zijn erfenis", aldus een geëmotioneerde Tielemans.

"Dit betekent ontzettend veel voor de club", weet doelman Kasper Schmeichel. "We denken aan de mensen die deze trofee omhoog konden houden en dat we dat vandaag voor elkaar hebben gekregen, gaat mijn stoutste dromen te boven. Wat een prachtige trofee is het."

Leicester greep voor de zesde keer een hoofdprijs, na de landstitel in 2016, de League Cup in 1964, 1997 en 2000 en de Engelse Super Cup in 1971. De ploeg maakt dit seizoen ook nog kans op een plek in de top vier in de Premier League en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League.