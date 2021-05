Besiktas is zaterdag voor de zestiende keer in de historie kampioen van Turkije geworden. De ploeg van trainer Sergen Yalçin won op de zinderende slotdag met 1-2 van Göztepe en troefde het Galatasaray van de scorende Ryan Babel nipt af.

Met nog één speelronde op het programma waren er met Besiktas, Galatasaray (ieder 81 punten) en Fenerbahçe (79 punten) nog drie clubs die kans maakten op de landstitel. Besiktas begon als koploper aan de slotdag en verdedigde die positie met moeite.

Na tien minuten kwamen de bezoekers op voorsprong via Domagoj Vida, maar Göztepe maakte in de eerste helft nog gelijk. Virtueel was Galatasaray daardoor even kampioen - de concurrent leidde op dat moment tegen Yeni Malatyaspor - maar Rachid Ghezzal schoot Besiktas in de 79e minuut vanaf 11 meter naar de titel.

Het is de vijfde keer deze eeuw dat Besiktas de landstitel verovert. De club uit Istanboel werd in 2017 voor het laatst kampioen. Vorig seizoen ging de titel naar Istanbul Basaksehir.

Veelbesproken Babel scoort voor derde duel op rij

Galatasaray mocht mede dankzij een doelpunt van Babel even hopen op het kampioenschap. De 34-jarige aanvaller, die vrijdag verrassend niet werd opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK, zette zijn ploeg een kwartier na rust op een 2-1-voorsprong tegen Yeni Malatyaspor en scoorde zo voor de derde wedstrijd op rij.

De in Rotterdam geboren Halil Dervisoglu had in de 53e minuut al voor de 1-1 gezorgd en Ogulcan Caglayan tekende diep in blessuretijd voor de 3-1. Galatasaray eindigt net als Besiktas op 84 punten, maar het onderling resultaat en het doelsaldo is in het nadeel van de ploeg van Babel en Ryan Donk, die negentig minuten speelden tegen Yeni Malatyaspor.

Fenerbahçe had door de zeges van Besiktas en Galatasaray sowieso geen kans meer gehad op de titel, maar eindigde het seizoen wel met een zwaarbevochten overwinning. Enner Valencia zorgde pas in de laatste minuut voor de gelijkmaker tegen Kayserispor en Serdar Aziz kroonde zich diep in de blessuretijd tot matchwinner. Ferdi Kadioglu deed de eerste helft mee bij 'Fener'.

