De spelers van De Graafschap zijn zwaar terneergeslagen nu de laatste kans op promotie verkeken is. De 'Superboeren', die afgelopen week in de reguliere competitie verzuimden om een plek in de Eredivisie te bemachtigen, verloren zaterdag in de play-offs met 2-3 van Roda JC en spelen ook komend seizoen op het tweede niveau.

De Graafschap verzuimde vorige week tegen Jong Ajax (1-1) promotie te bewerkstelligen en ook donderdag bij de laatste directe mogelijkheid tegen Helmond Sport (0-0) ging het mis. De ploeg van trainer Mike Snoei kreeg via de play-offs nog een kans op een Eredivisie-ticket, maar de eerste ronde bleek al een brug te ver.

"In acht dagen geven we hele seizoen weg, daar komt het op neer", concludeerde een teleurgestelde Van de Pavert in gesprek met ESPN. "Het waren afgelopen week allemaal klappen, maar we hebben het niet alleen in de laatste week laten afweten. Over het hele seizoen gezien hebben we qua veldspel te weinig progressie geboekt."

De Graafschap richtte zich nog wel knap op na de vroege openingstreffer van Dylan Vente en ging, mede door een treffer van Van de Pavert, met een 2-1-voorsprong rusten. Door twee treffers van Thijmen Goppel in een tijdsbestek van drie minuten greep de thuisploeg naast de overwinning.

"We begonnen nog wel aardig aan de wedstrijd, maar na de 2-2 waren we het kwijt en toen kon je zien dat de klap (tegen Helmond Sport, red.) nog vers in het geheugen zit van het team", aldus Van de Pavert. "Het leek erop dat er iets brak. Dit is enorm teleurstellend natuurlijk, om netjes te blijven. We staan met lege handen."

Teleurstelling bij De Graafschap na het mislopen van promotie. Teleurstelling bij De Graafschap na het mislopen van promotie. Foto: Pro Shots

Seuntjens: 'Het is één grote teringzooi'

Het is het tweede jaar op rij dat De Graafschap op dramatische wijze promotie naar de Eredivisie misloopt. De ploeg uit Doetinchem stond vorig seizoen op de tweede plek toen de competitie vanwege de coronacrisis werd afgebroken, zonder promovendi en degradanten.

Topscorer Ralf Seuntjens, die na twee jaar vertrekt bij De Graafschap en volgend seizoen voor NAC Breda speelt, houdt een behoorlijk slecht gevoel over aan zijn laatste week bij de ploeg uit Doetinchem. De 32-jarige Bredanaar vindt het moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen.

"Misschien was het het systeem, misschien de vorm. In de uitwedstrijd tegen Jong Ajax kregen we kansen, maar werd het 1-1. Tegen Helmond Sport kregen we kansen, maar werd het 0-0", blikte Seuntjens in gesprek met ESPN terug op de rampweek van De Graafschap.

"Tegen Roda JC knokten we ons terug tot 2-1 en daarna kregen we twee goals tegen die we niet tegen horen te krijgen. Het is een grote teringzooi. Ik ben twee jaar bij deze schitterende club met fantastische mensen geweest, maar we hebben de doelstelling niet gehaald. We moeten de hand in eigen boezem steken."