De Graafschap heeft zaterdag definitief naast promotie naar de Eredivisie gegrepen. De Doetinchemmers verloren in de halve finales van de play-offs met 2-3 van Roda JC.

Halverwege was er nog weinig aan de hand voor De Graafschap. De thuisclub stond op een 2-1-voorsprong, maar in de laatste twintig minuten ging het helemaal mis. Roda JC scoorde twee keer via Thijmen Goppel en dompelde daarmee De Graafschap in diepe rouw.

De Graafschap besloot zo een dramatische week in mineur. De ploeg van trainer Mike Snoei liep rechtstreekse promotie mis door een gelijkspel tegen Jong Ajax (1-1) en Helmond Sport (0-0) en moest daardoor de benodigde tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie afstaan aan Go Ahead Eagles.

Tijdens de wedstrijd tegen Roda JC gold in het gebied rondom stadion De Vijverberg een noodverordening. De gemeente vond die maatregel noodzakelijk naar aanleiding van de gebeurtenissen na het duel met Helmond Sport, waarbij fans zich misdroegen en de confrontatie zochten met de ME.

Roda JC gaat donderdag in de halve finales op bezoek bij NEC, dat zaterdag met 0-4 te sterk was voor Almere City. De andere halve finale gaat tussen de nummer zestien van de Eredivisie (FC Emmen of Willem II) en NAC Breda, dat met 4-1 afrekende met FC Volendam.

Thijmen Goppel schreeuwt het uit na zijn 2-3 voor Roda JC tegen De Graafschap. Thijmen Goppel schreeuwt het uit na zijn 2-3 voor Roda JC tegen De Graafschap. Foto: Pro Shots

De Graafschap krijgt meteen tik te verwerken

Tegen Roda JC voetbalde De Graafschap een stuk beter dan tegen Helmond Sport, maar de ploeg kreeg wel al in de elfde minuut een tik te verwerken met de 0-1. Dylan Vente schoot de bal onder doelman Rody de Boer door na een mooie pass van Patrick Pflücke.

De Graafschap rechtte de rug en bracht twee minuten later alweer de stand op 1-1. Daryl van Mieghem, die in de fout ging bij de 0-1 met een verkeerde terugkopbal, kroop handig voor zijn directe tegenstander en tikte van dichtbij binnen.

Dat gaf De Graafschap zichtbaar een boost en het nam in de 37e minuut zelf de leiding. Ted van de Pavert kopte bij de tweede paal ongehinderd raak uit een voorzet van Clint Leemans, die even daarvoor een grote kans had laten liggen.

In de tweede helft sloeg de vermoeidheid toe bij De Graafschap en daar profiteerde Roda optimaal van. Goppel schoot in de 72e minuut een lange bal van Danny Bakker prachtig in één keer over De Boer heen en voltooide in de 76e minuut de stand met een volley na een goede actie van Amir Absalem.