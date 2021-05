Leicester City heeft zaterdag voor het eerst in de historie de FA Cup gewonnen. De ploeg van manager Brendan Rodgers was in de finale op Wembley, waar 21.000 toeschouwers op de tribune zaten, met 1-0 te sterk voor het Chelsea van basisklant Hakim Ziyech.

Youri Tielemans kroonde zich in de 63e minuut op schitterende wijze tot matchwinner met een verwoestende uithaal in de kruising. Ben Chilwell leek in de slotfase nog een verlenging uit het vuur te slepen voor Chelsea na een fortuinlijk doelpunt, maar de VAR keurde zijn treffer af vanwege buitenspel.

Leicester veroverde de eerste grote prijs sinds de historische landstitel in het seizoen 2015/2016. 'The Foxes' wonnen in het verleden al drie keer de League Cup, het op een na belangrijkste bekertoernooi in Engeland (1964, 1997 en 2000).

De eerste FA Cup is voor Leicester City de beloning voor een sterk seizoen in eigen land. De ploeg van Rodgers bezet op dit moment de derde plek in de Premier League en ligt op koers voor een Champions League-ticket voor volgend seizoen.

Chelsea krijgt binnenkort de laatste kans om het seizoen met een prijs te eindigen. 'The Blues' spelen op 29 mei de Champions League-finale tegen Manchester City, dat deze week landskampioen werd en eerder al de League Cup veroverde.

Tielemans zorgt voor spektakel in overwegend matige finale

Dankzij de versoepelingen in Engeland met betrekking tot het coronavirus zaten er zaterdag meer dan twintigduizend toeschouwers op de tribune op Wembley. De fans kregen in de eerste helft amper goede kansen te zien, maar na rust bracht Tielemans daar verandering in.

De Belgische middenvelder kreeg van afstand de ruimte om uit te halen en deed dat met verve door de bal strak in de kruising te schieten. De spelers van Chelsea hoopten nog dat de VAR zou ingrijpen vanwege hands van Ayoze Pérez, maar dat was tevergeefs.

Chelsea-manager Thomas Tuchel greep direct in door Ziyech en Marcos Alonso te wisselen voor Christian Pulisic en Chilwell. Chilwell was niet lang daarna gevaarlijk met een kopbal, maar doelman Kasper Schmeichel tikte zijn inzet fraai uit de linkerhoek. Even later greep de Deen eveneens ijzersterk in op een schot van Mason Mount.

In de laatste minuut belandde de bal alsnog in het Leicester City-doel via de rug van Chilwell, die de bal tegen zich aan kreeg geschoten in een scrimmage. De spelers van Chelsea gingen al uit hun dak, maar de VAR constateerde dat Chilwell buitenspel stond, waardoor een verlenging uitbleef en Leicester City historie schreef.

West Ham kan Champions League vergeten

In de Premier League is West Ham United zaterdag zo goed als zeker afgehaakt in de strijd om een ticket voor de Champions League. De nummer zes won niet op bezoek bij Brighton & Hove Albion (1-1) en heeft met nog twee speelrondes te gaan vijf punten minder dan nummer vier Chelsea.

Brighton kwam tegen West Ham zelfs op voorsprong. Danny Welbeck scoorde in de 84e minuut voor de thuisploeg, die Joël Veltman en Davy Pröpper moest missen door blessures. Saïd Benrahma bezorgde West Ham vlak voor tijd alsnog een punt.

Eerder op de dag won Southampton met 3-1 van het al gedegradeerde Fulham, waar Kenny Tete een basisplaats had. Het Leeds United van basisklant Pascal Struijk won met 0-4 van het Burnley van bankzitter Erik Pieters.

