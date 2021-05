Daley Blind heeft zaterdag zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van Ajax. De verdediger zet daarmee een bemoedigende stap richting het EK van volgende maand, waar hij op tijd fit voor hoopt te zijn.

Blind is al anderhalve maand uitgeschakeld vanwege een gescheurde enkelband. Hij liep de blessure op 31 maart op tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal in Gibraltar, waar hij per brancard het veld moest verlaten en enkele dagen later moest worden geopereerd.

Toen was al duidelijk dat Blind dit seizoen niet meer in actie kon komen voor Ajax. De Amsterdamse ploeg stelde zonder hem de landstitel veilig en won de KNVB-beker. Blind sprak al vroeg tijdens zijn revalidatie de wens uit om er op het EK weer bij te zijn. Hij trainde zaterdag individueel.

Bondscoach Frank de Boer nam Blind vrijdag 'gewoon' op in zijn 34-koppige voorlopige selectie voor dat toernooi - er moeten op 26 mei nog acht spelers afvallen voor de definitieve selectie - en hij liet daarbij weten dat hij erop rekent te kunnen beschikken over de 31-jarige routinier.

"We gaan ervan uit dat Daley het gaat redden. Hij staat er zelf ook positief in. Het kan nog een beetje vertraging oplopen, want je weet nooit of er een terugslag komt. Maar laten we hopen dat hij vanaf het begin kan aansluiten."

Nederland begint de voorbereiding op het EK op 24 mei met een trainingsstage van drie dagen in Zeist, gevolgd door een trainingskamp van 29 mei tot en met 5 juni in het Portugese Lagos. Oranje start het EK op 13 juni met de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne.