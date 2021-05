Robert Lewandowski glom van trots nadat hij zaterdag het historische doelpuntenrecord van Gerd Müller in de Bundesliga evenaarde. De spits van Bayern München maakte in de uitwedstrijd tegen SC Freiburg (2-2) zijn veertigste competitiegoal van het seizoen.

"Ik heb iets bereikt wat ooit onmogelijk leek voor te stellen. Ik ben zo ongelooflijk trots dat ik historie heb geschreven voor Bayern en dat ik een rol speel in het creëren van verhalen die ouders aan hun kinderen vertellen", schrijft Lewandowski op Twitter.

Lewandowski zette Bayern voor rust op voorsprong tegen Freiburg met een rake strafschop. Hij vierde zijn treffer door een shirt te tonen met daarop een foto van Gerd Müller en de tekst 'Forever Gerd'. Hij werd daarna uitgebreid gefeliciteerd door ploeggenoten, die een erehaag vormden.

"Het is een enorme eer. Voor mezelf, maar ook voor de moderne geschiedenis van de Bundesliga. Wat Gerd Müller heeft bereikt was ongelooflijk. Ik had nooit gedacht dat ik een record met hem zou kunnen delen", voegde Lewandowski later toe tegen Bayern München TV.

In het seizoen 1971/1972 slaagde Müller er als eerste in om in één seizoen veertig keer te scoren in de Bundesliga. De inmiddels 75-jarige Duitser, die al jaren aan de ziekte van Alzheimer lijdt, deed dat destijds ook namens Bayern.

Lewandowski heeft nog één wedstrijd om Müller zelfs te overtreffen. Hij sluit volgende week met Bayern, dat al verzekerd is van de negende landstitel op rij, de competitie af met een thuiswedstrijd tegen FC Augsburg, dat ook nergens meer om speelt.