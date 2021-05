NAC Breda heeft zich zaterdag geplaatst voor de halve finales van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De Brabanders wonnen in de kwartfinales met ruime cijfers van FC Volendam: 4-1.

NAC, dat tot de laatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie in de race was voor rechtstreeks promotie, was niet eens zo heel veel beter dan FC Volendam, maar toonde zich wel erg effectief met de handvol kansen die het creëerde.

Na een weinig verheffend eerste half uur kwam NAC in de 33e minuut op een 1-0-voorsprong. Kaj de Rooij volleerde de bal in het dak van het doel na een voorzet van Robin Schouten, die niet werd geschorst voor zijn rode kaart woensdag tegen SC Cambuur omdat hij twee keer geel kreeg.

FC Volendam verzuimde nog voor rust de stand in evenwicht te brengen. Samuele Mulattieri faalde oog in oog met doelman Nick Olij en de rebounds waren niet besteed aan Boy Deul (recht op Olij) en Ibrahim El Kadiri (in het zijnet).

Moïse Adiléhou zet NAC Breda op een 2-0-voorsprong tegen FC Volendam. Moïse Adiléhou zet NAC Breda op een 2-0-voorsprong tegen FC Volendam. Foto: Pro Shots

NAC profiteert van missers FC Volendam

NAC profiteerde na rust van die missers en liep snel uit naar 3-0. Eerst zorgde Moïse Adiléhou in de 52e minuut voor de 2-0 na een scrimmage uit een hoekschop en in de 65e minuut was Lewis Florini verantwoordelijke voor de 3-0 met een bekeken schot na een mooie individuele actie.

Volendam deed in de 78e minuut nog iets terug met de 3-1. Mulattieri plaatste de bal in de verre hoek. NAC wankelde, maar maakte in de 86e minuut aan alle spanning een einde met de 4-1. Invaller Michael Maria verzilverde een counter. Francesco Antonucci miste nog een strafschop namens Volendam.

NAC gaat donderdag in de halve finales op bezoek bij de nummer zestien van de Eredivisie. Dat wordt FC Emmen of aartsrivaal Willem II. Later op zaterdag staan de overige twee kwartfinales op het programma, te weten De Graafschap-Roda JC (aftrap om 18.45 uur) en Almere City-NEC (21.00 uur).