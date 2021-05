Real Madrid-trainer Zinédine Zidane heeft zaterdag opnieuw duidelijk gemaakt dat de kans aanwezig is dat hij na dit seizoen vertrekt. De Fransman heeft nog een contract voor een jaar, maar hij twijfelt over zijn toekomst.

"Ik doe dit tot het einde en dan komt er een moment dat het tijd is om dingen te veranderen. Voor iedereen, niet alleen voor mij. Voor de club, voor het welzijn van de club, voor de mensen", zei een cryptische Zidane op zijn persconferentie.

Zidane kreeg veel kritiek na de vrij kansloze uitschakeling in de halve finales van de Champions League tegen Chelsea. Verschillende media schreven al dat Massimiliano Allegri klaar staat als de opvolger van Zidane.

"Ik zal niet weggaan omdat dat de makkelijkste optie is", aldus Zidane. "Het is niet alsof ik me omdraai, wegloop en niet meer omkijk. Nee, er zijn momenten dat je er moet zijn en er zijn momenten dat het afgelopen is."

Real Madrid-trainer Zinédine Zidane verbijt zich na het 2-2-gelijkspel tegen Sevilla. Real Madrid-trainer Zinédine Zidane verbijt zich na het 2-2-gelijkspel tegen Sevilla. Foto: Pro Shots

Zidane spreekt journalist niet tegen

Toen Zidane door een journalist werd gezegd dat dit klonk als een aanstaand vertrek, sprak hij hem niet tegen. "Ik kan alleen maar hetzelfde zeggen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren."

"Ik ben nu trainer en zondag spelen we onze voorlaatste competitiewedstrijd. Voor de rest weet ik niet wat er zal gebeuren. Dit is Real Madrid. Ik ben altijd van dag tot dag bezig. Dat is altijd zo geweest."

Real gaat zondag op bezoek bij Athletic Club en maakt nog kans op de landstitel. De 'Koninklijke' staat op de tweede plaats en heeft met nog twee speelrondes te gaan twee punten achterstand op koploper Atlético Madrid.

Zidane is sinds 2019 bezig aan zijn tweede periode als trainer van Real. Hij was dat eerder tussen 2016 en 2018 en coachte verder nog geen andere club. Met Real won hij onder meer al twee keer de landstitel en drie keer de Champions League.