Eintracht Frankfurt heeft zaterdag in de Bundesliga een pijnlijke nederlaag geleden in de jacht op een Champions League-ticket voor volgend seizoen. De ploeg van trainer Adi Hütter verloor met 4-3 bij hekkensluiter Schalke 04, waar Klaas-Jan Huntelaar met een doelpunt en assist belangrijk was.

De 37-jarige Huntelaar opende na een kwartier de score in de Veltins-Arena. De spits miste een strafschop, maar werkte in de rebound alsnog binnen. Het was zijn tweede competitietreffer sinds hij begin dit jaar terugkeerde bij Schalke 04.

Frankfurt kwam na een half uur op gelijke hoogte via topscorer André Silva, die op aangeven van oud-Ajacied Amin Younes zijn 26e doelpunt van het seizoen aantekende. Evan N'Dicka maakte er in de 51e minuut ook 1-2 van.

Heel lang konden de bezoekers daar niet van genieten, want Blendi Idrizi tekende een minuut later op aangeven van Huntelaar voor de gelijkmaker. De Nederlander werd twee minuten later gewisseld. Florian Flick bezorgde Schalke een kwartier na rust de voorsprong, waarna Matthew Hoppe er vier minuten later ook 4-2 van maakte.

Bovenste vier ploegen gaan naar Champions League

De eerste competitiezege van Schalke 04 sinds 11 april leek nog even in gevaar te komen toen Silva in de 72e minuut de aansluitingstreffer maakte, maar de degradant uit Gelsenkirchen hield stand en bezorgde Frankfurt voor het derde duel op rij puntenverlies.

De formatie van Hütter blijft op de vijfde plek steken met één punt achterstand op Borussia Dortmund, dat bovendien een wedstrijd minder gespeeld heeft. Alleen de bovenste vier ploegen in de Bundesliga plaatsen zich voor de Champions League. De nummer vijf en nummer zes gaan naar de groepsfase van de Europa League.

Bayer Leverkusen kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Union Berlin en eindigt het seizoen hoe dan ook op de zesde plek. Union Berlin staat zevende met 47 punten. Borussia Mönchengladbach, dat met 1-2 van VfB Stuttgart verloor, volgt op één punt. Stuttgart en SC Freiburg, dat een punt pakte tegen Bayern München in de recordwedstrijd van Robert Lewandowski, staan op twee punten van Union Berlin.

Stand in strijd om CL-tickets 3. VfL Wolfsburg - 32-60 (+25)

4. Borussia Dortmund - 32-58 (+25)

5. Eintracht Frankfurt - 33-57 (+14)

6. Bayer Leverkusen 33-52 (+16)

Werder Bremen doet slechte zaken in strijd tegen degradatie

In de strijd tegen rechtstreekse degradatie deed Werder Bremen slechte zaken. 'Die Werderaner' verloren met 2-0 bij het FC Augsburg van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw door een doelpunt van Rani Khedira in de 57e minuut en een benutte penalty van Daniel Caligiuri in de laatste minuut.

Augsburg kwam al na dertien minuten met een man minder te staan door een directe rode kaart voor Ruben Vargas. Het evenwicht werd vlak na rust hersteld toen Christian Gross zijn tweede gele kaart kreeg.

Het was een dure nederlaag voor Werder Bremen, want de concurrenten pakten wel een punt. Arminia Bielefeld boekte een 1-1-gelijkspel tegen TSG 1899 Hoffenheim en FC Köln en Hertha BSC kwamen niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.

FC Köln blijft zeventiende, maar het verschil met nummer zestien Werder Bremen is slechts één punt. Nummer vijftien Arminia Bielefeld heeft twee punten meer dan Köln. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks en de nummer zestien moet de play-offs voor lijfsbehoud in. Volgende week staat er nog één speelronde op het programma in de Bundesliga.

Stand in strijd om degradatie 14. Hertha BSC - 33-35 (-10)

15. Arminia Bielefeld - 33-32 (-18)

16. Werder Bremen - 33-31 (-19)

17. FC Köln - 33-30 (-27)

