Juventus is zaterdag ontsnapt aan duur puntenverlies in de strijd om een Champions League-ticket in de Serie A. De onttroonde titelverdediger won door een dubieuze sftrafschop met 3-2 van de nieuwe kampioen Internazionale.

Juventus zou met een gelijkspel serieus moeten vrezen voor het mislopen van een plek in de top vier, maar in de 88e minuut kreeg de thuisploeg een strafschop cadeau - Juan Cuadrado liet zich gemakkelijk vallen - en daaruit maakt diezelfde Cuadrado de zeer belangrijke 3-2.

In de 24e minuut kwam Juventus op een 1-0-voorsprong door Cristiano Ronaldo, die een strafschop miste, maar wel trefzeker was in de rebound. In de 35e minuut bracht Inter de stand op 1-1 dankzij Romelu Lukaku, die wel een penalty benutte na een overtreding van Matthijs de Ligt.

Nog voor rust nam Juventus opnieuw de leiding via Cuadrado, die vanaf de rand van het strafschopgebied raak poeierde - al werd de bal nog licht van richting veranderd -, maar na de pauze leek alles mis te gaan voor de kwakkelende ploeg van de bekritiseerde trainer Andrea Pirlo.

In de 55e minuut moest Juventus met tien man verder door een rode kaart (twee keer geel) voor Rodrigo Betancur, waarna Inter in de 83e minuut de 2-2 forceerde door een eigen goal van Giorgio Chiellini. Juventus redde het vege lijf door Cuadrado en de arbitrage. Marcelo Brozovic kreeg ook nog rood namens Inter.

Juventus steeg naar de vierde plaats en heeft met zelf nog één wedstrijd te gaan twee punten voorsprong op nummer vijf Napoli, dat een duel tegoed heeft en zondag op bezoek gaat bij Fiorentina. Bij een gelijk aantal punten gaat in Italië het onderlinge resultaat boven het doelsaldo.

Mario Pasalic viert de 1-4 van Atalanta tegen Genoa.

Atalanta verzekert zich van CL-ticket

Atalanta verzekerde zich eerder op zaterdag voor het derde jaar op rij van een Champions League-ticket. De bedwinger van Ajax in de editie van dit seizoen was ondanks een inzinking nipt met 3-4 te sterk voor Genoa.

Atalanta had aanvankelijk geen kind aan Genoa en stond halverwege al op een comfortabele 0-3-voorspong door Duvan Zapata, Ruslan Malinovsky en oud-Heracles Almelo-speler Robin Gosens.

Genoa leefde echter na rust op en kwam na de 1-3 van Eldor Shomurodov en de 1-4 via Mario Pasalic knap terug tot 3-4 dankzij Goran Pandev (strafschop) en opnieuw Shomurodov. Atalanta hield in de laatste vijf minuten echter stand.

Er deden drie van de vier Nederlanders mee. Bij Atalanta stonden Marten de Roon en Hans Hateboer de hele wedstrijd in het veld en viel Sam Lammers in na de 1-4. Bij Genoa zat Kevin Strootman negentig minuten op de bank.

Jeroen Zoet speelde zich veilig met Spezia. De doelman, die in de laatste zeven duels reserve was, versloeg concurrent Torino (4-1). Rick Karsdorp was met AS Roma de beste in de stadsderby tegen Lazio (2-0), waar Wesley Hoedt ontbrak in de selectie.

