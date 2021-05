Atalanta heeft zich zaterdag voor het derde jaar op rij verzekerd van een Champions League-ticket. De ploeg won ondanks een inzinking nipt met 3-4 van Genoa en kan niet meer buiten de top vier vallen in de Serie A.

Atalanta had aanvankelijk geen kind aan Genoa en stond halverwege al op een comfortabele 0-3-voorspong door doelpunten van Duvan Zapata, Ruslan Malinovsky en oud-Heracles Almelo-speler Robin Gosens.

Genoa leefde echter na rust op en kwam na de 1-3 van Eldor Shomurodov en de 1-4 via Mario Pasalic knap terug tot 3-4 dankzij Goran Pandev (strafschop) en opnieuw Shomurodov. Atalanta hield in de laatste vijf minuten echter stand.

Er deden drie van de vier Nederlanders mee. Bij Atalanta stonden Marten de Roon en Hans Hateboer de hele wedstrijd in het veld en viel Sam Lammers in na de 1-4. Bij Genoa zat Kevin Strootman negentig minuten op de bank.

Atalanta steeg naar de tweede plaats. Nummer vijf Juventus kan nog in punten gelijk komen, maar in Italië gaat het onderlinge resultaat boven het doelsaldo en op basis daarvan is Atalanta niet meer te achterhalen door de onttroonde kampioen.

Jeroen Zoet speelde zich veilig met Spezia. De doelman, die in de laatste zeven duels reserve was, versloeg concurrent Torino (4-1). Parma en Crotone zijn al gedegradeerd, Benevento, Torino en Cagliari gaan uitmaken wie zich bij hen voegt.

