Robert Lewandowski heeft zaterdag het historische doelpuntenrecord van Gerd Müller in de Bundesliga geëvenaard. De spits van Bayern München maakte in de uitwedstrijd tegen SC Freiburg (2-2) zijn veertigste competitiedoelpunt van het seizoen.

De 32-jarige Lewandowski benutte in de 26e minuut een penalty in het Schwarzwald-Stadion en zette Bayern op voorsprong. De Pool vierde zijn treffer door een shirt te tonen met daarop een foto van Gerd Müller en de tekst 'Forever Gerd'. Hij werd daarna uitgebreid gefeliciteerd door ploeggenoten, die een erehaag vormden.

In het seizoen 1971/1972 slaagde Müller er als eerste in om in één seizoen veertig keer te scoren in de Bundesliga. De inmiddels 75-jarige Duitser, die al jaren aan de ziekte van Alzheimer lijdt, deed dat destijds ook namens Bayern München.

De treffer van Lewandowski was niet genoeg voor Bayern om te winnen. Freiburg kwam vlak na de 0-1 op gelijke hoogte en tekende in de 81e minuut wederom voor de gelijkmaker, nadat Leroy Sané de ploeg uit Beieren weer op voorsprong had gezet.

Volgende week staat er nog een speelronde op het programma in de Bundesliga. Bayern sluit het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen FC Augsburg en dan krijgt Lewandowski dus nog een kans om het record van Müller helemaal op zijn naam te krijgen.

De spelers van Bayern München vormden een erehaag voor Robert Lewandowski na zijn recordtreffer tegen Freiburg. Foto: AFP

Lewandowski scoorde in slechts vier duels niet

Lewandowski speelt tegen Freiburg zijn 28e competitiewedstrijd van het seizoen en in slechts vier van die 28 duels kwam hij niet tot scoren. De 118-voudig international, die in april vier wedstrijden in de Bundesliga miste door een blessure, maakte op 4 oktober tegen Hertha BSC (4-3) vier doelpunten.

Met zijn historische veertig doelpunten houdt Lewandowski naaste belagers Erling Haaland (Borussia Dortmund, 25 treffers) en André Silva (Eintracht Frankfurt, 25 goals) ruim achter zich op de topscorerslijst in de Bundesliga.

Mede dankzij de doelpunten van Lewandowski kroonde Bayern zich onlangs voor de negende keer op rij tot landskampioen. De Pool had begin dit jaar met twee treffers op het WK voor clubs aan bijdrage aan de wereldtitel van 'Der Rekordmeister'.

