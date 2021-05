Zlatan Ibrahimovic moet het EK toch aan zich voorbij laten gaan. De 39-jarige Zweed is zeker zes weken uit de roulatie door een knieblessure, waardoor het Serie A-seizoen dus ook ten einde is voor de spits van AC Milan.

De Zweedse bondscoach Janne Andersson bevestigde zaterdag dat Ibrahimovic het EK aan zich voorbij moet laten gaan. "Het is treurig, maar Zlatan zal het EK missen door zijn blessure", zei hij tegen de Zweedse krant Expressen.

Ibrahimovic viel vorig weekend uit in de topper tussen Juventus en AC Milan (0-3) in Turijn. Hij moest halverwege de tweede helft gewisseld worden en er werd gevreesd voor schade aan zijn kruisbanden.

De 118-voudig international liet zich deze week in de Verenigde Staten onderzoeken. Daaruit bleek dat hij zeker zes weken uit de roulatie is. Eerder werd door Italiaanse media nog gesproken over een periode van drie weken en leek hij het EK wel te halen.

Zweden begint EK tegen Spanje

Het EK begint voor Zweden op 14 juni met een groepswedstrijd tegen Spanje in Sevilla. Slowakije (18 juni) en Polen (23 juni) zijn de andere tegenstanders van de Scandinaviërs in groep E.

Door de blessure valt voor Ibrahimovic een droom in duigen. De routinier keerde eind maart na een afwezigheid van bijna vijf jaar terug in de nationale ploeg en hoopte dat het EK zijn zevende eindtoernooi zou worden. Op de WK's van 2002 en 2006 en de EK's van 2004, 2008, 2012 en 2016 was hij er wel bij.

Ibrahimovic is met 62 doelpunten topscorer aller tijden voor Zweden en maakte dit seizoen indruk bij AC Milan. Hij maakte zeventien doelpunten in 27 wedstrijden voor de Italiaanse club, die met nog twee speelrondes voor de boeg derde staat in de Serie A.

Zlatan Ibrahimovic bereidde bij zijn rentree voor Zweden meteen een goal voor tegen Georgië. Foto: ANP

