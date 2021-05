Ronald Koeman vindt het onterecht dat hij en zijn ploeg in de afgelopen weken flinke kritiek kregen in Spaanse media. De coach van FC Barcelona raakt achterop in de titelstrijd en maakt met nog twee duels te gaan weinig kans meer op het kampioenschap.

"Ja, ik voel me slecht behandeld in deze twee weken", aldus Koeman zaterdag op zijn persconferentie, een dag voor het thuisduel met RC Celta. "Je kan een volledig seizoen niet alleen maar beoordelen op wat er in twee weken is gebeurd."

"Je moet ook de prestaties in de Copa del Rey en de ontwikkeling van de spelers meenemen. Ik heb gehoord en gelezen in de media dat we een slecht seizoen achter de rug hebben en daar ben ik het absoluut niet mee eens."

Barcelona heeft met nog twee duels te gaan een achterstand van vier punten op koploper Atlético Madrid. Real Madrid heeft twee punten meer dan de Catalaanse club en staat tweede. Eerder dit seizoen pakte 'Barça' wel de eindzege in de Copa del Rey.

Hoewel Koeman met zijn ploeg voor een haast onmogelijke opgave staat, heeft hij de hoop op de titel nog niet opgegeven. "Het is belangrijk om in onze eigen kansen te geloven", vervolgde Koeman. "We weten dat de mogelijkheid klein is, maar als er nog kansen zijn moeten we in ieder geval zorgen dat we zelf winnen en dan kunnen we alleen maar hopen."

FC Barcelona-trainer Ronald Koeman vindt dat zijn middenvelders vaker moeten scoren. Foto: Getty Images

Koeman wil dat middenvelders vaker scoren

Koeman was op diezelfde persconferentie kritisch op zijn vast middenveld, dat bestaat uit Frenkie de Jong, Pedri en Sergio Busquets. "Ik zou graag zien dat de middenvelders meer gaan scoren", aldus Koeman.

"We hebben meer spelers nodig die goals kunnen maken en mogen niet alleen vertrouwen op Lionel Messi. We zijn het tweede team in Europa met de meeste goals, alleen Bayern staat boven ons."

"Onze mentaliteit is om altijd aan te vallen en de bal te hebben, maar wat betreft het rendement moeten we nog meer verbeteren. In de aanval, maar vooral ook op het middenveld."

De Jong kwam in 36 competitiewedstrijden drie keer tot scoren en ook de achttienjarige Pedri scoorde dit seizoen drie keer. Busquets, die meestal een verdedigende rol op het middenveld vertolkt, scoorde nog helemaal niet.

De wedstrijd tussen FC Barcelona en RC Celta begint zondag net als alle andere wedstrijden in de voorlaatste speelronde van La Liga om 18.30 uur.