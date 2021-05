De spelers en technische staf van De Graafschap hebben de knop omgezet na het net mislopen van promotie naar de Eredivisie. De 'Superboeren' staan zaterdag in de play-offs tegenover Roda JC en hopen zo alsnog een ticket naar de Eredivisie te bemachtigen.

"Het is bijna niet te bevatten dat we niet twee of drie goals hebben gemaakt", zei trainer Mike Snoei vrijdag twee dagen na de wedstrijd tegen Helmond Sport (0-0) bij ESPN. "Iedereen is nog steeds enorm teleurgesteld."

De Graafschap dacht na het gelijkspel tegen directe concurrent Almere City zeker te zijn van promotie, maar in de laatste twee duels ging het toch nog mis voor de ploeg uit Doetinchem.

Woensdag slaagde De Graafschap er in de bizarre laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie niet in om te scoren tegen Helmond Sport, waardoor Go Ahead Eagles verrassend promoveerde.

Hoewel de teleurstelling nog altijd groot is, probeert Snoei de situatie van een positieve kant te bekijken. "Er valt een bepaalde druk weg, want iedereen had ons als favoriet bestempeld en dat is nu minder. Dan zijn we maar geen favoriet. Dat is ook wel een keer goed."

Ongeloof bij De Graafschap afgelopen woensdag na het mislopen van promotie naar de Eredivisie. Ongeloof bij De Graafschap afgelopen woensdag na het mislopen van promotie naar de Eredivisie. Foto: ANP

'Heb 100 procent vertrouwen in goede afloop'

Met Roda JC treft De Graafschap de nummer acht van het afgelopen seizoen uit de Keuken Kampioen Divisie. "Roda gaat ervoor. Die hebben ook een prima selectie; ze hebben zich geweldig versterkt in de winterstop", aldus Snoei, die nog wel "voor 100 procent" vertrouwen heeft in een goede afloop.

"Als je dat niet hebt, moet je er niet eens aan beginnen. Dan moet je het schriftelijk afdoen. Wij hebben met twee thuiswedstrijden nog steeds een hele goede kans om volgende week zondag om 18.00 uur die finale te spelen. Als we tegen een Eredivisie-club moeten spelen, dan kunnen we onze borst natmaken, en anders hebben we een grotere kans."

Het play-offduel tussen De Graafschap en Roda JC op De Vijverberg, waar vanwege de angst voor ongeregeldheden een noodverordening van kracht is, begint zaterdag om 18.45 uur. Daarnaast staan NAC Breda-FC Volendam (16.45 uur) en Almere City-NEC (21.00 uur) op het programma.