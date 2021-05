Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft zaterdag in het AD flink uitgehaald naar de KNVB. De 35-jarige Haarlemmer vindt het arbitragebeleid onbegrijpelijk en suggereert dat zijn kritiek van invloed is geweest op de scheidsrechtersaanstellingen.

"De UEFA heeft mij volop wedstrijden gegeven, drie duels in de Champions League zelfs. Maar in Nederland sta ik maar op zeventien duels in de Eredivisie. Dat is toch te weinig? Dat is voor mij geen topsportsituatie", aldus Gözübüyük, die zijn bedenkingen heeft bij dit seizoen.

"In Zeist heerst te veel een cultuur van eerlijk verdelen. Die moet nog iets en die moet nog iets. Ik heb gewoon te weinig gefloten. En zo denken meer scheidsrechters over hun situatie."

Gözübüyük heeft zijn onvrede ook al intern aangekaart bij de KNVB. Hij vindt het vreemd dat hij dit seizoen geen groot duel in de Eredivisie heeft gefloten en suggereert dat zijn geuite kritiek van invloed is geweest op de scheidsrechtersaanstellingen.

"Ik kreeg geen topwedstrijd, geen Klassieker of een bekerfinale", vervolgt Gözübüyük. "Of dat komt doordat ik mijn mond opentrek? Dat zou kunnen. Ik zeg het gewoon, ik ben qua broodwinning niet afhankelijk van het fluiten."

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük begrijpt niets van het arbitragebeleid van de KNVB. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük begrijpt niets van het arbitragebeleid van de KNVB. Foto: ANP

'Ik floot Feyenoord niet één keer dit seizoen'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat plaatste onlangs tijdens een persconferentie ook al vraagtekens bij het arbitragebeleid. De vertrekkende coach vond het vreemd dat Feyenoord vaak dezelfde scheidsrechters kreeg toegewezen.

"Ik floot Feyenoord inderdaad niet één keer dit seizoen", aldus Gözübüyük. "Ajax kreeg ik in de competitie slechts eenmaal, uit bij Emmen. En zondag dan Vitesse-Ajax."

Dick van Egmond, coördinator scheidsrechterszaken bij de KNVB, wil inhoudelijk niet reageren op de stevige kritiek van Gözübüyük.