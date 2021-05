Frank de Boer ziet Oranje niet als een van de topfavorieten voor het EK voetbal. Volgens de bondscoach is er op papier een aantal sterkere landen, maar hij wil wel minimaal de halve finales halen.

"België, Frankrijk en Spanje. Dat zijn de topfavorieten. En kijk eens naar Portugal, dat kan een fantastisch elftal neerzetten. Duitsland en Engeland ook. Ik denk dat wij ergens op plek vier tot en met acht komen", aldus De Boer.

Dat wil niet zeggen dat De Boer niet aan de eindzege durft te denken. Hij benadrukt dat Oranje een elftal heeft dat het ieder land moeilijk kan maken.

"We gaan voor het allerhoogste, maar dan moet echt alles meezitten. Geen onnodige blessures, geen rode kaarten. De halve finale zou al heel mooi zijn en alles wat meer is, is een geweldige prestatie."

'Niet te makkelijk over de groepsfase denken'

In de poulefase is het voor De Boer een ander verhaal. Oranje is in groep C gekoppeld aan Oostenrijk, Noord-Macedonië en Oekraïne.

"In de groep zijn wij de favoriet, daar loop ik niet voor weg. Maar we moeten er niet te makkelijk over denken. Oekraïne heeft onlangs van Spanje gewonnen en gelijkgespeeld tegen Frankrijk. En van het Oostenrijks elftal speelt bijna iedereen in de Duitse Bundesliga. Je kunt niet zeggen dat dat een weggooicompetitie is."

Het EK begint op 11 juni en op 13 juni is Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA de eerste tegenstander van Oranje. Daarna volgen in Amsterdam de confrontaties met Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).

