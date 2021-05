Manchester City heeft vrijdag de eerste wedstrijd als kampioen met 3-4 gewonnen bij Newcastle United. Ferran Torres stal de show op St. James' Park met hattrick, waarvan de eerste goal van grote schoonheid was.

Drie minuten voor rust slingerde Ilkay Gündogan een vrije trap voor het doel en Torres verlengde in de lucht met zijn hak. De bal vloog buiten bereik van Newcastle-keeper Martin Dubravka in de verre hoek. City kwam zo op een 1-2-voorsprong.

Emil Krafth was verantwoordelijk voor de 1-0 van Newcastle en de Portugees João Cancelo tekende voor de 1-1. In de zesde minuut van de extra tijd van de eerst helft kwam Newcastle via Joelington op 2-2 en in de 62e minuut werd het zelfs 3-2. Joe Willock zag zijn strafschop gekeerd worden door Scott Carson, maar in de rebound was het wel raak.

Overigens maakte de 35-jarige Carson na twee jaar pas zijn debuut voor City, dat de ervaren doelman huurt van Derby County. De viervoudig Engels international had al tien jaar niet in de Premier League gespeeld, na een avontuur bij het Turkse Bursaspor en jaren in het Championship. Trainer Josep Guardiola gunde Carson speeltijd nu de titel binnen is.

Scott Carson mocht na tien jaar weer keepen in de Premier League. Foto: Pro Shots

Aké speelt negentig minuten

Dankzij Ferran Torres won City uiteindelijk alsnog. De 21-jarige Spanjaard completeerde in de 64e en 66e minuut zijn hattrick. Nathan Aké speelde de hele wedstrijd voor de kampioen.

De 26-jarige verdediger werd eerder op vrijdag opgenomen in de 34-koppige voorlopige selectie van Oranje voor het EK.

De spelers van Newcastle, dat zestiende staat, vormden een erehaag voor City toen die ploeg het veld opkwam. Afgelopen dinsdag werd de club uit Manchester kampioen, omdat concurrent Mancester United thuis met 1-2 verloor van Leicester City.