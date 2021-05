FC Twente-spits Danilo en Ajax-middenvelder Kenneth Taylor zijn vrijdag akkoord gegaan met twee wedstrijden schorsing. Daar komt voor beide spelers een voorwaardelijke schorsing van een duel bij.

Danilo kreeg donderdag in de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen tegen RKC Waalwijk rood wegens natrappen. "Het was niet hoe ik mijn seizoen bij FC Twente wilde afsluiten", schreef hij op Instagram. "Hoewel ik geloof dat mijn straf niet eerlijk was, wil ik mijn excuses aanbieden aan de club en de fans."

Door de schorsing heeft Danilo, die gehuurd wordt van Ajax, zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Twente, dat met nog een speelronde te gaan kansloos is voor een plek in de play-offs om Europees voetbal. De 22-jarige Braziliaan scoorde zeventien keer voor de Enschedese club, die het seizoen zondag afsluit met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

Taylor werd donderdag kort na rust weggestuurd in het met 3-1 gewonnen thuisduel met VVV-Venlo, na een overtreding op Danny Post. Het achttienjarige talent, dat normaal gesproken voor Jong Ajax speelt, was vlak voor rust ingevallen voor Davy Klaassen. Ajax sluit het seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen Vitesse.

Alle negen wedstrijden van Eredivisie-speelronde 34 beginnen zondag om 14.30 uur.

Eredivisie-speelronde 34 (zondag 14.30 uur) Vitesse-Ajax

FC Utrecht-PSV

AZ-Heracles Almelo

Feyenoord-RKC Waalwijk

PEC Zwolle-FC Groningen

sc Heerenveen-Sparta Rotterdam

Willem II-Fortuna Sittard

FC Twente-ADO Den Haag

VVV-Venlo-FC Emmen