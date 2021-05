FC Twente Vrouwen heeft zich vrijdagavond verzekerd van een ticket voor de Champions League. De club uit Enschede was in de topper in de kampioenspoule van de Pure Enrgie Eredivisie met 1-0 te sterk voor Ajax, waardoor de ploeg van trainer Tommy Stroot minimaal als tweede zal eindigen.

Renate Jansen maakte na een half uur het enige doelpunt van de wedstrijd. De Oranje-international schoot raak op aangeven van de Duitse Anna-Lena Stolze. In de slotfase kreeg Ajax-verdediger Samantha van Diemen nog de rode kaart.

Internationals Sherida Spitse, Victoria Pelova en Stefanie van der Gragt hadden een basisplaats bij de Amsterdammers, al werd Spitse elf minuten voor tijd naar de kant gehaald door trainer Danny Schenkel

Door de zege komt FC Twente op 26 punten, terwijl Ajax blijft staan op negentien. Omdat er nog twee speelronden te gaan zijn zijn de Amsterdammers nu kansloos voor het kampioenschap. PSV, dat vrijdag met 6-2 won van ADO Den Haag, kan Twente nog wel van de titel houden. Joëlle Smits maakte een hattrick.

Renate Jansen schiet de 1-0 binnen. Renate Jansen schiet de 1-0 binnen. Foto: Pro Shots

Twente werd al zes keer kampioen

PSV heeft een punt minder dan Twente. In de laatste speelronde, op 30 mei, staan PSV en Twente tegenover elkaar in Eindhoven en de kans is groot dat dat een directe confrontatie wordt om de titel. PSV gaat volgende week nog wel op bezoek bij Ajax.

Vorig seizoen werd de Eredivisie, net als bij de mannen, niet afgemaakt vanwege de coronapandemie, maar eindigde Twente wel als nummer één.

De Enschedese club pakte al zes keer de titel in de Vrouwen Eredivisie, die in 2007 werd opgericht. PSV wacht nog op het eerste kampioenschap.