Antony wordt de tweede Braziliaanse Eredivisie-speler ooit op de Olympische Spelen. De aanvaller van Ajax is vrijdag opgenomen in de selectie van bondscoach André Jardine en treedt in de voetsporen van Ronaldo.

Toenmalig PSV-aanvaller Ronaldo deed in 1996 mee aan de Spelen in Atlanta en maakte destijds vijf doelpunten voor Brazilië, dat brons pakte. Alleen landgenoot Bebeto en de Argentijnse spits Hernán Crespo waren met zes goals vaker trefzeker.

De 21-jarige Antony is al langere tijd een vaste kracht in het onder 23-elftal van Brazilië. In Tokio mogen spelers geboren op of na 1 januari 1997 in actie komen, aangevuld met drie dispensatiespelers.

Antony's ploeggenoot David Neres, geboren op 3 maart 1997, bij Ajax is niet geselecteerd. Ook de door Ajax aan FC Twente verhuurde Danilo en Mauro Júnior van PSV waren in beeld, maar zij vielen af. Mauro Júnior kampt al langere tijd met een knieblessure.

Antony mist mogelijk seizoensstart Ajax

De Braziliaanse selectie kent enkele grote namen, onder wie Rodrygo van Real Madrid en Martinelli van Arsenal. Vijf jaar geleden werd in Rio de Janeiro voor het eerst olympisch voetbalgoud veroverd door de Brazilianen, mede door een hoofdrol van Neymar.

De titelverdediger is in Tokio ingedeeld in groep D met Duitsland, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. Het is niet ondenkbaar dat Antony door het toernooi de seizoensstart van Ajax mist, want de olympische finale is op 7 augustus in Yokohama.

Op 8 augustus is de strijd om de Johan Cruijff Schaal, waarin landskampioen en bekerwinnaar Ajax vrijwel zeker PSV, dat de tweede plaats nog nauwelijks kan ontgaan, treft. Een week later gaat de Eredivisie van start.