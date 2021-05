Arjen Robben krijgt zondag rust als FC Groningen de reguliere competitie afsluit met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De 37-jarige aanvaller kan zich zo sparen voor de play-offs om Europees voetbal.

Voor FC Groningen staat er weinig meer op het spel in Zwolle. De ploeg van trainer Danny Buijs staat op dit moment op de zevende plaats en kan hoogstens nog stijgen naar de zesde plek, waarmee het een thuisvoordeel zou hebben in de halve finales van de play-offs.

Robben kwam donderdag tien minuten als invaller in actie in de thuiswedstrijd tegen AZ (0-0). Hij kampte dit seizoen veelvuldig met blessureleed en speelde daardoor pas zes duels sinds zijn rentree als profvoetballer. Vorige week vertolkte hij met twee assists nog een glansrol tegen FC Emmen (0-4).

De routinier fileerde donderdag nog het speelschema van de Eredivisie. "We spelen nu aan het eind van de competitie een midweekse wedstrijd. Zondag moeten we weer en woensdag spelen we in de play-offs. Mochten we die winnen, dan moeten we zaterdag weer", zei hij.

"Het is een beetje typerend dat er andere belangen groter zijn dan de belangen van de spelers. Ik vind het jammer dat er weinig rust tussen de wedstrijden zit. Volgens mij had er hier en daar wel een dagje bij gekund. Nu gaat het allemaal wel heel snel achter elkaar."

FC Groningen neemt het woensdag in de halve finales van de play-offs sowieso op tegen FC Utrecht, de huidige nummer zes. De andere halve finale gaat tussen Feyenoord en de nummer acht, die zondag bekend wordt. De eindwinnaar krijgt een ticket voor de voorrondes van de nieuwe Conference League.

