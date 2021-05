PSV-trainer Roger Schmidt denkt niet dat Mario Götze zijn laatste wedstrijd voor PSV gespeeld heeft. De Duitse coach verwacht dat zijn landgenoot, die een twijfelgeval is voor de thuiswedstrijd zondag tegen FC Utrecht, ook volgend jaar actief zal zijn in het Philips Stadion.

"Hij is gelukkig hier en ik heb het gevoel dat hij blijft", aldus Schmidt vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. "Natuurlijk kan het anders zijn als er iets heel speciaals voorbijkomt, maar dat is nu niet aan de orde."

De 63-voudig Duits international, die een contract heeft tot medio 2022, staat al even aan de kant door een spierblessure. Hij kampte dit seizoen vaker met fysieke problemen, waardoor hij slechts zeventien competitiewedstrijden speelde en vijf keer scoorde. Toch ziet Schmidt voor Götze een belangrijke rol weggelegd volgend seizoen, waarin de trainer meer wil dan de tweede plaats.

Dit jaar zag Schmidt bij PSV al het spel zoals hij dat wenst, maar slechts bij vlagen. "In de competitie tegen Ajax en in de Europa League bijvoorbeeld. Helaas waren we soms ook niet scherp genoeg."

Mario Götze voor de training van PSV. Mario Götze voor de training van PSV. Foto: Getty Images

'Cody heeft dit verdiend'

Belangrijke kracht bij PSV, ook richting volgend seizoen, is Cody Gakpo. De aanvaller ontwikkelde zich tot een van de beste spelers in Eindhoven, met als gevolg dat bondscoach Frank de Boer hem vrijdag opnam in de voorlopige Oranje-selectie voor het EK.

"Cody heeft zijn oproep verdiend. Hij kan uit het niets iets forceren en heeft een grote toekomst voor zich", zei Schmidt, die zondag met PSV om 14.30 uur tegenover FC Utrecht staat in de laatste speelronde van dit Eredivisie-seizoen.

Officieel moet PSV in Stadion Galgenwaard de tweede plaats, en daarmee een plek in de voorronde van de Champions League, nog veiligstellen, maar in praktijk kan het niet meer misgaan. De Eindhovenaren hebben drie punten meer en een veel beter doelsaldo (+39 om +29) dan AZ, dat thuis speelt tegen Heracles Almelo.

"Ik wil het seizoen met goed resultaat afsluiten", vertelde Schmidt. "En pas als de tweede plaats echt zeker is, kunnen we bijkomen. Het seizoen heeft veel van iedereen gevraagd."