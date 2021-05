AZ-trainer Pascal Jansen is niet verbaasd dat Calvin Stengs vrijdag niet werd opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het EK. Hij ziet dat de 22-jarige aanvaller al langer worstelt met zijn vorm.

"Het is heel simpel: wie een plek heeft in de selectie, heeft daar ook recht op. In dit geval heeft Calvin in de ogen van de bondscoach te weinig afgedwongen om aanspraak te kunnen maken op die selectie. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Calvin steekt niet in een EK-vorm", zegt Jansen tegen De Telegraaf.

AZ heeft met Marco Bizot, Owen Wijndal en Teun Koopmeiners drie andere spelers die wel tot het 34-koppige keurkorps van Frank de Boer behoren. Stengs moet zich net als Myron Boadu richten op de eindfase van het EK met Jong Oranje, terwijl andere jongelingen als Cody Gakpo en Jurriën Timber wel mogen hopen op het EK met het 'grote' Oranje.

"Zo werkt het in het voetbal: je krijgt wat je toekomt", aldus Jansen. "Neem Gakpo, als je ziet in welke vorm die jongen steekt bij PSV, dan verdient hij alleen maar lof. Hij heeft zijn plek op die manier serieus afgedwongen. Voor Timber geldt precies hetzelfde. Ik vind hem ook echt een van de allerbesten van Ajax. En dus is zijn voorselectie ook terecht, in hoeverre ik daar iets van mag vinden."

In de laatste interlandperiode speelde Calvin Stengs twee van de drie wedstrijden. Foto: Pro Shots

'Stengs zal een antwoord moeten vinden'

Bij Stengs, die in de afgelopen anderhalf jaar zeven interlands speelde, ziet Jansen dit seizoen minder ontwikkeling. Volgens hem heeft de linkspoot, die dit seizoen niet heel indrukwekkende statistieken kan overleggen, moeite om wekelijks een hoog niveau aan te tikken.

"Als je kijkt naar 'het proces', dan had ikzelf het idee dat hij de stijgende lijn weer te pakken had. Dat hij weer op een hoger niveau was aanbeland. Maar die lijn heeft hij niet kunnen doortrekken. Hij heeft zelfs een aantal moment gekend waarop het minder ging. Maar die dingen gebeuren. Hij zal hier zelf een antwoord op moeten vinden."

Overigens is het nog lang niet zeker dat Wijndal en vooral Koopmeiners en Bizot wel het EK halen. De Boer brengt op 26 mei zijn voorlopige selectie terug tot een definitieve selectie van 26 spelers. Wijndal is onder De Boer regelmatig basisspeler en dat is niet het geval bij Koopmeiners en Bizot.

AZ sluit het Eredivisie-seizoen zondag af met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Het duel in het AFAS Stadion begint net als de acht andere wedstrijden in de laatste speelronde om 14.30 uur. AZ eindigt naar alle waarschijnlijkheid op de derde plaats en moet daarmee genoegen nemen met de voorrondes van de Europa League.