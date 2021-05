Patrick Kluivert keert weer even terug als bondscoach van Curaçao. De oud-topspits vervangt Guus Hiddink (74), die besmet is geweest met het coronavirus en daarvan nu herstellende is.

Tussen 2015 en 2017 was Kluivert al technisch adviseur en bondscoach van Curaçao. Hij werkt nu als hoofd van de jeugdopleiding bij FC Barcelona. Zijn contract daar loopt komende zomer af en de verwachting is dat hij moet vertrekken.

Kluivert heeft van FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta toestemming gekregen om volgende maand bij de WK-kwalificatiewedstrijden als interim-bondscoach van Curaçao te fungeren.

Volgens de voetbalbond van Curaçao heeft Laporta vanwege zijn goede band met de Nederlanders zijn fiat gegeven voor het afstaan van Kluivert, die sinds 2019 de leiding heeft over de jeugdopleiding van FC Barcelona.

"We wensen Hiddink een spoedig herstel toe en bedanken Kluivert voor zijn beschikbaarheid en bereidbaarheid het team voor de komende periode onder zijn hoede te nemen", zo valt er te lezen in een verklaring.

Curaçao startte de kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Qatar onder Hiddink met twee zeges. Kluivert zit in elk geval op de bank bij de volgende twee duels met de Britse Maagdeneilanden (uit op 6 juni) en Guatemala (thuis op 9 juli).