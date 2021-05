Bondscoach Frank de Boer heeft begrip voor het besluit van Virgil van Dijk om het EK te laten schieten. De verdediger van Liverpool is op de weg terug van een zware knieblessure, maar is niet op tijd fit voor het eindtoernooi dat volgende maand begint.

"Ik vind het vooral heel sneu voor hem, omdat hij onze aanvoerder is en nog nooit een eindtoernooi heeft meegemaakt", zegt De Boer vrijdag in een toelichting op zijn 34-koppige voorselectie. "We hadden er al rekening mee gehouden en uiteindelijk moest hij zelf een beslissing nemen. Dit besluit moeten we respecteren."

De 29-jarige Van Dijk, als aanvoerder een van de belangrijkste krachten bij Oranje, raakte in oktober 2020 zwaar geblesseerd in de derby van Liverpool tegen Everton. De 38-voudig international wilde zijn deelname aan het EK aanvankelijk niet uitsluiten, maar afgelopen week hakte hij toch de knoop door.

"Het is te hopen dat hij nog meerdere toernooien krijgt om te spelen, met om te beginnen het WK in Qatar, als we ons daarvoor plaatsen. Ik heb Virgil zelf gesproken en hij staat er gewoon realistisch in. Het is heel jammer voor ons", aldus De Boer.

Door deze botsing met Everton-keeper Jordan Pickford mist Virgil van Dijk het EK. Door deze botsing met Everton-keeper Jordan Pickford mist Virgil van Dijk het EK. Foto: Pro Shots

De Boer gaat ervan uit dat EK haalbaar is voor Blind

Tegenover de afwezigheid van Van Dijk staat de terugkeer van Daley Blind. De verdediger liep eind maart in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar een zware enkelblessure op en zette een punt achter zijn seizoen met Ajax, maar lijkt wel fit genoeg om mee te doen aan het EK.

"We gaan ervan uit dat Daley het gaat redden", aldus De Boer. "Hij staat er zelf ook positief in. Het kan nog een beetje vertraging oplopen, want je weet nooit of er een terugslag komt. Maar laten we hopen dat hij vanaf het begin kan aansluiten."

Het Nederlands elftal begint de voorbereiding op het EK op 24 mei met een trainingsstage van drie dagen. Op 26 mei wordt de definitieve selectie bekend en van 29 mei tot en met 5 juni gaat Oranje op trainingskamp in het Portugese Lagos. De ploeg van De Boer begint het EK op 13 juni tegen Oekraïne.