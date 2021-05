Mohamed Ihattaren en Calvin Stengs zijn vrijdag door bondscoach Erwin van de Looi opgenomen in de selectie voor de knock-outfase van het EK. Op 31 mei spelen de Nederlandse beloften in de kwartfinale tegen Frankrijk.

De negentienjarige Ihattaren, die zich eind 2019 verkiesbaar stelde voor Oranje, beleefde een moeizaam seizoen bij PSV. De aanvallende middenvelder ontbrak een paar keer in de selectie omdat hij overhoop lag met trainer Roger Schmidt. Ook had hij last van wat kleine blessures. Voor de groepsfase van het EK onder 21 viel hij nog af na de voorselectie.

De 22-jarige Stengs was een van de opvallendste namen die ontbrak in de EK-selectie van bondscoach Frank de Boer. De talentvolle rechtsbuiten beleefde geen topseizoen bij zijn club AZ, maar vanwege de dunne spoeling op zijn positie leek hij vrij zeker te zijn van een plek in de selectie van De Boer.

Naast Stengs en Ihattaren zijn ook Devyne Rensch (Ajax), Tahith Chong (Club Brugge), Azor Matusiwa (FC Groningen), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht), Mats Knoester (Heracles Almelo), Jan Hoekstra (Roda JC), Sherel Floranus (sc Heerenveen) en Kaj Sierhuis (Stade Reims) nieuw ten opzichte van de selectie in de groepsfase.

Cody Gakpo (PSV) en Teun Koopmeiners (AZ) ontbreken juist omdat zij zijn opgenomen in de voorselectie van het grote Oranje. Mochten zij afvallen, dan kunnen ze nog wel aansluiten bij de selectie van Van de Looi.

Jong Oranje als groepswinnaar naar kwartfinales

Jong Oranje plaatste zich twee maanden geleden als groepswinnaar voor de knock-outfase van het toernooi in Hongarije en Slovenië. Nederland bleef tegen zowel Roemenië als Duitsland steken op een 1-1-gelijkspel.

De groepsfase werd afgesloten met een klinkende 6-1-zege op het al uitgeschakelde Hongarije. De knock-outfase van het toernooi vindt plaats van 31 mei tot en met 6 juni.

Voorselectie Jong Oranje

Keepers: Kjell Scherpen (Ajax), Maarten Paes (FC Utrecht), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht), Justin Bijlow (Feyenoord), Jan Hoekstra (Roda JC).

Verdedigers: Devyne Rensch (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Tyrell Malacia (Feyenoord), Sven Botman (Lille OSC), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Jordan Teze (PSV), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Danilho Doekhi (Vitesse), Mats Knoester (Heracles Almelo).

Middenvelders: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Dani de Wit (AZ), Azor Matusiwa (FC Groningen), Mohamed Ihattaren (PSV), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Ludovit Reis (VFL Osnabrück), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe).

Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Myron Boadu (AZ), Noa Lang (Club Brugge), Tahith Chong (Club Brugge), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Justin Kluivert (RB Leipzig), Kaj Sierhuis (Stade de Reims).