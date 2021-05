Bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal vond het moeilijk om Ryan Babel te passeren voor het EK. De 34-jarige aanvaller werd vrijdag niet opgenomen in de voorselectie voor het toernooi dat volgende maand begint.

De keuze van De Boer is opvallend, want Babel maakte onder zijn leiding steevast deel uit van de Oranje-selectie. Hij viel ook regelmatig in tijdens interlands en was de laatste weken met doelpunten ook aardig op dreef bij zijn club Galatasaray.

"Ik heb altijd fantastisch samengewerkt met Ryan, ook in mijn periode als trainer van Ajax. Ik ken hem dus goed en weet dat hij heel erg uitkeek naar dit EK. Dat was waarschijnlijk zijn laatste kunstje geweest", zegt De Boer.

"Op persoonlijk vlak was het dus heel lastig om bepaalde keuzes te maken. Vandaar dat ik jongens als Ryan persoonlijk heb opgebeld. Ik heb hem verteld dat er op dit moment geen ruimte voor hem is in de selectie. Dat zijn niet de makkelijkste en leukste gesprekken."

Ryan Babel in het shirt van het Nederlands elftal. Ryan Babel in het shirt van het Nederlands elftal. Foto: Pro Shots

'Lijkt me niet gepast om Babel mee te laten trainen'

Babel krijgt dus ook niet de kans om zich nog te bewijzen tijdens de driedaagse trainingsstage (24 tot en met 26 mei) van Oranje in Zeist. De Boer moet daarna bepalen welke 26 spelers hij definitief meeneemt naar het EK.

"Ik heb mijn keuze wat betreft Ryan eigenlijk al een beetje vaststaan en het lijkt me niet gepast om hem drie dagen mee te laten trainen en dan te zeggen dat hij er niet bij zit. Vandaar dat ik hem niet op de voorlopige lijst heb gezet", aldus De Boer.

Babel is een van de meest ervaren internationals. De vleugelspits kwam tot dusver tot 69 interlands en maakte daarin tien doelpunten. Hij behoorde in 2017 voor de laatste keer niet tot de Oranje-selectie.

Het Nederlands elftal begint het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) zijn de andere tegenstanders van Oranje in groep C.