VVV-Venlo wil ook na de degradatie uit de Eredivisie door met trainer Jos Luhukay. De 57-jarige Limburger verklaarde donderdag na de nederlaag tegen Ajax (3-1) al dat hij bij de club wil blijven.

Luhukay werd in maart aangesteld als de opvolger van de ontslagen Hans de Koning, met als opdracht om VVV op het hoogste niveau te houden. De Venlonaren pakten echter in zeven wedstrijden onder Luhukay slechts één punt.

Het contract van Luhukay loopt tot het einde van het seizoen, maar beide partijen spraken in maart al de intentie uit om daarna met elkaar verder te gaan. Op korte termijn gaan algemeen directeur Marco Bogers en Luhukay in gesprek.

"Iemand met zijn ervaring en passie hebben we nodig", zegt Bogers, die geen spijt heeft van de trainerswissel in maart. "We zijn blij dat Jos is ingestapt."

VVV rekent wel op een vertrek van Giorgos Giakoumakis, met 26 doelpunten de topscorer van de Eredivisie. Bogers denkt niet dat de marktwaarde van de Griekse spits wordt beïnvloed door de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

"Hij heeft aangetoond een goede spits te zijn in de Eredivisie. Er is veel interesse voor hem en we gunnen die jongen een mooie stap in zijn carrière, mits daar de juiste prijs voor betaald wordt. We gaan ervan uit dat dat ook gaat gebeuren."

Thorsten Kirschbaum en Giorgos Giakoumakis troosten elkaar na de degradatie van VVV-Venlo. Thorsten Kirschbaum en Giorgos Giakoumakis troosten elkaar na de degradatie van VVV-Venlo. Foto: ANP

'We moeten niet te lang treuren'

VVV wil dan zonder Giakoumakis zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie. De club gaat evalueren wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. "Zodat we volgend jaar kunnen meestrijden voor promotieplekken", aldus Bogers.

"We moeten niet te lang treuren, maar snel vooruitkijken. Financieel wordt het komende jaar een flinke uitdaging. We gaan hierover praten met onze sponsors en de gemeente Venlo. Vergeet niet: we hebben dit al eerder meegemaakt, VVV ging vaker heen en weer."

Ondanks de degradatie blijft VVV streven naar de komst van een nieuw stadion. "Als je de ambitie hebt om in de Eredivisie te spelen, heb je een hogere begroting nodig. En daar past een nieuw stadion bij. Met alle respect voor dit stadion en de emoties eromheen: op lange termijn houdt dat geen stand."

"We moeten hierover opnieuw in gesprek met onze stakeholders en de gemeente Venlo. Wil VVV een rol blijven spelen in dit sterk veranderende voetballandschap, dan is op termijn een nieuw stadion nodig. We lopen qua stadion mijlenver achter bij de meeste clubs. En dat heeft zijn weerslag op de budgetten, zo simpel is dat."