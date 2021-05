Bij AZ zijn ze flink teleurgesteld met het officieus mislopen van de tweede plaats in de Eredivisie. De Alkmaarders kwamen donderdag niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen FC Groningen en eindigen daardoor naar alle waarschijnlijkheid op de derde plek.

AZ heeft met nog één speelronde te gaan drie punten achterstand op PSV en een veel minder doelsaldo (+29 om +39). De Noord-Hollanders moeten normaliter genoegen nemen met de voorrondes van de Europa League. PSV mag dan als nummer twee meedoen aan de voorrondes van de Champions League.

"Het is moeilijk om blij te zijn met de Europa League. Daar ben je het hele seizoen totaal niet mee bezig om dat te willen bereiken. Vorig jaar haalden we de voorrondes van de Champions League en we wilden dit seizoen niets minder", zei aanvoerder Teun Koopmeiners tegen NH Nieuws.

Trainer Pascal Jansen sloot zich aan bij de woorden van Koopmeiners. "Je gaat naar Groningen met het idee dat je twee wedstrijden hebt om zes punten binnen te halen en te kijken of ze in Eindhoven nog iets morsen. Dan ben je vandaag zelf de ploeg die punten morst. Dus de tweede plek is verkeken."

Myron Boadu in duel met Mohamed El Hankouri. Myron Boadu in duel met Mohamed El Hankouri. Foto: Pro Shots

AZ wacht waarschijnlijk behoorlijke renovatie

AZ speelde tegen FC Groningen een van zijn mindere wedstrijden van de afgelopen tijd. De ploeg creëerde weinig kansen en had het geluk dat de thuisclub in de tweede helft een paar grote mogelijkheden onbenut liet, waardoor AZ in de laatste speelronde nog mag hopen op een wonder.

"We wisten dat we een lastige wedstrijd tegemoetgingen, omdat Groningen op een punt ging spelen en er alles aan zou doen om het geen wedstrijd te laten worden. Dus dan moet je heel effectief met de kansen omspringen. Dat hebben we nagelaten", aldus Koopmeiners.

Jansen: "We hebben wel wat momenten gehad. Het is lastig spelen tegen Groningen, ze spelen erg gesloten. Ze zijn moeilijk te verslaan. We hebben wel gekeken waar we ze pijn konden doen, maar daar zijn we niet echt aan toegekomen. We misten het echte gif."

AZ sluit het seizoen zondag af met een thuisduel met Heracles Almelo en PSV met een uitduel met FC Utrecht. Alle wedstrijden in de 34e speelronde beginnen om 14.30 uur. Ajax is al een paar weken verzekerd van de landstitel en deelname aan de groepsfase van de Champions League.

