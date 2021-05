ADO Den Haag en VVV-Venlo hebben vrijdag na de degradatie uit de Eredivisie besloten hun stadion een paar dagen te sluiten. De medewerkers van de clubs uit Den Haag en Venlo krijgen de tijd om thuis de "harde en enorme" klap van de degradatie te verwerken.

De fanshops van ADO en VVV blijven voorlopig ook dicht. Het Cars Jeans Stadion in Den Haag is tot maandag gesloten, VVV houdt De Koel zelfs tot en met woensdag dicht.

De Venlose club sluit het vierjarige verblijf in de Eredivisie zondag wel nog af met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen. "Het is een harde klap, de degradatie is een feit", meldde VVV op de website van de club.

"Om spelers, staf, medewerkers, vrijwilligers én alle andere mensen die rondom de club hebben gefunctioneerd in het afgelopen seizoen nu even de rust te gunnen om alles op een rijtje te kunnen zetten, heeft de club besloten om tot en met woensdag 19 mei kantoor, stadion en fanshop te sluiten. VVV gunt hen de ruimte om even te laten bezinken wat er tijdens dit bizarre seizoen allemaal is gebeurd."

ADO Den Haag verloor donderdag in eigen stadion met 4-1 van Willem II en degradeerde daardoor na dertien jaar uit de Eredivisie. Tijdens de wedstrijd werden buiten het stadion tientallen ADO-aanhangers aangehouden, omdat ze weigerden te vertrekken.

In Venlo wachtte een groepje fans de spelers op na de nederlaag bij landskampioen Ajax (3-1). De aanwezige politie hoefde niet in te grijpen. Alles bleef rustig rond De Koel.

