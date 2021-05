Daley Blind is vrijdag opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK dat volgende maand begint. Ook Jurriën Timber, Cody Gakpo, Rick Karsdorp en Anwar El Ghazi behoren tot de voorlopige groep van bondscoach Frank de Boer, terwijl Ryan Babel ontbreekt.

De 31-jarige Blind scheurde eind maart in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (0-7-winst) de voorste band van zijn linkerenkel en moest onder het mes. De 77-voudig international zette direct een punt achter zijn seizoen met Ajax, maar bleef hoop houden op het EK. De Boer was vorige week al positief over de revalidatie van Blind.

Het voorspoedige herstel van Blind is goed nieuws voor de bondscoach, die op het EK niet over zijn aanvoerder Virgil van Dijk kan beschikken. De verdediger van Liverpool liep begin dit seizoen een zware knieblessure op en maakte deze week bekend dat de Europese titelstrijd voor hem te vroeg komt.

De voorlopige groep moet nog worden teruggebracht tot een definitieve selectie van 26 spelers, die De Boer op 26 mei bekendmaakt. Op 21 en 22 mei en van 24 tot en met 26 mei staat er in Zeist al een trainingsstage op het programma voor internationals zonder clubverplichtingen.

Oranje werkt vervolgens van 29 mei tot en met 5 juni een trainingskamp af in het Portugese Lagos en speelt daar op 2 juni een oefenduel met Schotland. In de aanloop naar het EK wordt er ook nog geoefend tegen Georgië (6 juni) in de Grolsch Veste.

Het Nederlands elftal begint het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) zijn de andere tegenstanders van Oranje in groep C.