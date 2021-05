Daley Blind is vrijdag opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK dat volgende maand begint. Ook Jurriën Timber, Cody Gakpo, Rick Karsdorp en Anwar El Ghazi behoren tot de voorlopige groep van bondscoach Frank de Boer, terwijl Ryan Babel verrassend genoeg ontbreekt op de lijst van 34 spelers.

De 31-jarige Blind scheurde eind maart in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (0-7-winst) de voorste band van zijn linkerenkel en moest onder het mes. De 77-voudig international zette direct een punt achter zijn seizoen met Ajax, maar bleef hoop houden op het EK. De Boer was vorige week al positief over de revalidatie van Blind, die dus inderdaad fit genoeg lijkt voor de Europese titelstrijd.

De opvallendste afwezige in de voorselectie is de 34-jarige Babel. De aanvaller van Galatasaray was de laatste jaren verzekerd van een plek bij Oranje - onder zowel De Boer als diens voorganger Ronald Koeman - en was de laatste weken op dreef voor zijn club, maar valt een maand voor het EK toch buiten de boot.

Naast Babel zijn onder anderen Kevin Strootman, Justin Bijlow, Joël Drommel, Sven Botman, Mitchel Bakker, Calvin Stengs, Myron Boadu en Mohamed Ihattaren niet opgenomen in de voorselectie. Eerder deze week werd al bekend dat aanvoerder Virgil van Dijk (zware knieblessure) het EK moet missen.

El Ghazi profiteert van de afwezigheid van Babel en Stengs en keert terug bij Oranje. De aanvaller van Aston Villa speelde in 2015 al twee interlands, maar kwam daarna niet meer in actie voor het Nederlands elftal. Drievoudig international Karsdorp speelde in maart 2017 voor het laatst een wedstrijd voor Oranje, maar heeft zich dit seizoen in de basis gespeeld bij AS Roma.

Talenten Gakpo (PSV) en Timber (Ajax), die dit seizoen een sterke ontwikkeling doormaken en verzekerd zijn van een basisplek bij hun club, debuteren in de voorselectie.

Voorselectie moet terug worden gebracht tot 26 spelers

De voorlopige groep moet nog worden teruggebracht tot een definitieve selectie van 26 spelers, die De Boer op 26 mei bekendmaakt. Van 24 tot en met 26 mei staat er al een trainingsstage op het programma met spelers die geen clubverplichtingen meer hebben.

Zij trainen samen met de selectie van Jong Oranje, dat dan in voorbereiding is op de knock-outfase van het EK voor spelers onder 21 jaar. Spelers als Stengs, Boadu, Ihattaren, Botman, Bakker en Bijlow zijn vrijdag al geselecteerd voor Jong Oranje.

Na de trainingsstage gaat Oranje van 29 mei tot en met 5 juni op trainingskamp naar het Portugese Lagos, waar de ploeg van De Boer op 2 juni een oefenduel met Schotland speelt. In de aanloop naar het EK wordt er ook nog geoefend tegen Georgië (6 juni) in de Grolsch Veste.

Het Nederlands elftal begint het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) zijn de andere tegenstanders van Oranje in groep C.

Voorselectie Oranje

Keepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax).

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Hans Hateboer (Atalanta), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ), Jurriën Timber (Ajax), Rick Karsdorp (AS Roma).

Middenvelders: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Teun Koopmeiners (AZ).

Aanvallers: Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskou), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Cody Gakpo (PSV).