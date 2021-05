Jürgen Klopp heeft donderdagavond benadrukt dat hij nog altijd een prima verstandhouding heeft met Sadio Mané. De aanvaller van Liverpool weigerde zijn manager na de gewonnen uitwedstrijd tegen Manchester United (2-4) een hand te geven.

De 29-jarige Mané moest tegen United genoegen met een reserverol, omdat Klopp de voorkeur gaf aan Diogo Jota. Een kwartier voor tijd kwam de Senegalees alsnog het veld in, maar hij was na het laatste fluitsignaal zichtbaar gefrustreerd. Mané negeerde Klopp toen hij zoals gebruikelijk al zijn spelers met een high five of boks wilde bedanken voor bewezen diensten.

"Nee, is er geen probleem tussen Sadio en mij", zei Klopp na het duel op Old Trafford tegen Sky Sports. "Na de laatste training van woensdag besloot ik op het laatste moment om Diogo de voorkeur te geven. De jongens zijn eraan gewend dat ik dan een uitleg geef, maar daar was nu geen tijd voor. Er is verder niks aan de hand."

Normaal gesproken is Mané een vaste kracht in het elftal van Klopp, maar net als veel andere Liverpool-spelers maakt hij een moeizaam seizoen door. De aanvaller scoorde in 32 competitiewedstrijden tot dusver 'slechts' negen keer.

Sadio Mané moest tegen Manchester United genoegen nemen met een invalbeurt. Sadio Mané moest tegen Manchester United genoegen nemen met een invalbeurt. Foto: ANP

Liverpool zet belangrijke stap richting Champions League

De keuze van Klopp voor Jota pakte overigens niet verkeerd uit, want de Portugees zorgde in de 34e minuut voor de gelijkmaker tegen United. Door twee goals van Roberto Firmino en één van Mohamed Salah boekte Liverpool een belangrijke zege in de strijd om een plek in de top vier en daarmee een Champions League-ticket.

"Het is onze eerste zege op Old Trafford sinds ik manager bij Liverpool ben, dus de timing is goed", zei een tevreden Klopp. "We hadden deze overwinning duidelijk nodig en we hebben er hard voor gevochten. Dit is een verdiende zege."

Liverpool staat op dit moment nog op de vijfde plek in de Premier League en alleen de bovenste vier ploegen plaatsen zich voor de Champions League. Het gat met nummer vier Chelsea is vier punten, maar de ploeg van Klopp heeft een duel minder gespeeld dan 'The Blues'. De nummer vijf van Engeland gaat de Europa League in.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League