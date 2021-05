Dick Lukkien probeerde donderdag nuchter te blijven na het gewonnen thuisduel met sc Heerenveen (3-1), maar de trainer van FC Emmen is bijzonder trots dat zijn ploeg rechtstreekse degradatie uit de Eredivisie heeft weten te voorkomen. De formatie uit Drenthe kan de play-offs zelfs nog ontlopen.

"Het is een bizar seizoen met bizarre wendingen", zei Lukkien aan de Oude Meerdijk in gesprek met ESPN. "Waar wij vandaan komen en nu staan, is niet normaal. Dat mogen we nooit vergeten. Laten we er een geweldige ontsnapping van maken door zondag nog eens alles te geven."

FC Emmen stevende een groot deel van het seizoen af op rechtstreekse degradatie, maar de ploeg van Lukkien richtte zich eind februari helemaal op. Na de 3-2-zege op PEC Zwolle speelde Emmen nog tien competitiewedstrijden en daarvan werden er maar twee verloren (4-0 tegen Ajax en 0-3 tegen FC Groningen).

Door de zege op Heerenveen is zeker dat Emmen niet rechtstreeks degradeert - het doek viel voor ADO Den Haag en VVV-Venlo - en dat de nummer zestien zelfs nog een goede kans maakt op direct lijfsbehoud. Het verschil met nummer zeventien Willem II is slechts één punt.

"We zijn nu heel blij, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar we moeten ook nuchter blijven", zei Lukkien. "We hadden heel graag gehoopt nu al boven de streep te komen en dat is niet gelukt. Aan de andere kant hebben we een 'must-winwedstrijd' overtuigend gewonnen en dat stemt tevreden."

FC Emmen gaat in de laatste speelronde op bezoek bij het al gedegradeerde VVV-Venlo en concurrent Willem II speelt thuis tegen Fortuna Sittard. "We vertrekken zaterdag met de bus naar Venlo en dan verwacht ik al wel wat vuurwerk van de fans. Het vuur en de liefde voor de club zitten er zo in bij die mensen. Het mag niet wennen, maar het went toch een beetje."

Foto: Pro Shots

