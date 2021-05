De spelers en stafleden van RKC Waalwijk waren donderdag door het dolle heen na het laatste fluitsignaal in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. De Brabanders wonnen met 2-1 en zijn officieus zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie.

"Dit is een prestatie van iedereen die er energie in heeft gestopt", zei trainer Fred Grim na afloop tegen ESPN. "Niet alleen de spelers en de staf, maar alle mensen van de club. Iedereen die RKC een warm hart toedraagt, heeft hieraan bijgedragen."

RKC bezet momenteel de veertiende plek in de Eredivisie. Het heeft dertig punten, drie meer dan nummer zestien FC Emmen. Het doelsaldo van de Waalwijkers is ook nog eens veel beter (-19 om -32) en dus kan RKC alleen in theorie nog veroordeeld worden tot het spelen van play-offs om lijfsbehoud.

"Het is nog niet officieel en dat beseffen de spelers ook wel", bleef Grim nuchter in het feestgedruis. "We staan er goed voor, maar we moeten zondag nog een tweede stap zetten. Daar moet ik als coach ook goed mee omgaan, maar het is natuurlijk wel logisch dat er met deze stand sprake is van ontlading."

De spelers van RKC Waalwijk waren door het dolle heen na het laatste fluitsignaal tegen FC Twente. De spelers van RKC Waalwijk waren door het dolle heen na het laatste fluitsignaal tegen FC Twente. Foto: ANP

'We hebben bij vlagen goed gespeeld dit seizoen'

De zege van RKC op FC Twente was noodzakelijk, want concurrenten FC Emmen (3-1 tegen sc Heerenveen) en Willem II (1-4 tegen ADO Den Haag) wisten hun wedstrijden ook te winnen. De Waalwijkers kwamen vlak na rust nog op achterstand tegen Twente, maar knokten zich snel terug door twee goals van Sylla Sow.

"Er stond ontzettend veel spanning op de wedstrijd", erkende verdediger Paul Quasten. "In de rust hoorden we ook nog eens dat sc Heerenveen niet goed ging tegen Emmen. Toen wisten we dat we nog 45 minuten moesten vlammen. We hebben veerkracht getoond."

RKC, dat vorig seizoen stijf onderaan stond toen het Eredivisie-seizoen werd afgebroken vanwege de coronacrisis en zo aan degradatie ontsnapte, hoopt na de slotwedstrijd tegen Feyenoord van zondag in De Kuip echt een feestje te kunnen vieren.

"We hebben het verdiend dit seizoen", vindt Quasten. "Bij vlagen hebben we goed voetbal gespeeld. Het zat af en toe een beetje tegen, maar dit is een geweldige teamprestatie. Ik ben erg trots."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie