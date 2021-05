Real Madrid heeft donderdag geen fout gemaakt in de spannende strijd om de Spaanse landstitel. De ploeg van coach Zinédine Zidane was met 1-4 te sterk voor Granada en is de nieuwe nummer twee van La Liga.

Real neemt de tweede plaats over van het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman, dat dinsdag dure punten liet liggen op bezoek bij Levante (3-3) en er van de drie overgebleven kanshebbers op de titel het slechtst voorstaat.

'Barça' staat twee punten achter Real, dat weer twee punten toegeeft op koploper Atlético Madrid. Atlético was Real Sociedad woensdag met 2-1 de baas in de 36e speelronde van La Liga. Er zijn nog twee speelrondes te gaan.

Op bezoek bij nummer tien Granada ging Real al met een geruststellende 0-2-voorsprong rusten. Luka Modric opende na ruim een kwartier de score en Rodrygo verdubbelde vlak voor het rustsignaal de score.

Twintig minuten voor tijd bracht de 39-jarige Jorge Molina voor even de spanning terug, maar het antwoord van Real volgde snel. Álvaro Odriozola en Karim Benzema scoorden vlak achter elkaar en bezorgden hun club daarmee een mooie avond.

Real speelt in de resterende speelrondes nog uit tegen nummer negen Athletic Club en thuis tegen Villarreal, dat zevende staat. 'De Koninklijke' heeft daarmee op papier een lastiger programma dan Atlético en Barcelona.

