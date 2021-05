Liverpool heeft donderdag een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om deelname aan de Champions League. De ploeg van aanvoerder Georginio Wijnaldum versloeg Manchester United met 2-4. In Duitsland was Borussia Dortmund duidelijk te sterk voor RB Leipzig in de finale van de DFB-Pokal: 4-1.

Op Old Trafford deelde United de eerste tik uit via Bruno Fernandes. De Portugees maakte al zijn 28e goal van het seizoen (in alle competities) en lost Frank Lampard af als meest scorende Premier League-middenvelder in één seizoen.

Nog voor rust was het woord echter aan Liverpool: Diogo Jota en Roberto Firmino scoorden. Na rust vergrootte Firmino de marge zelfs. Na de aansluitingstreffer van Marcus Rashford werd het nog spannend, maar Mohamed Salah maakte vlak voor tijd aan alle onzekerheid een einde.

United-Liverpool had eigenlijk begin deze maand al gespeeld moeten worden, maar ging toen niet door nadat boze United-fans het stadion waren binnengedrongen uit protest tegen de Amerikaanse eigenaren Avram en Joel Glazer.

Donderdag zorgde een grote groep supporters opnieuw voor onrust door zich rond Old Trafford te verzamelen en een Liverpool-bus tegen te houden, maar de wedstrijd kon ditmaal wél doorgaan.

Liverpool staat nu vijfde in de Premier League en geeft vier punten toe op nummer vier Chelsea en zes punten op nummer drie Leicester City, die allebei een wedstrijd meer hebben gespeeld en elkaar nog treffen. Voor Liverpool staan nog drie duels op het programma. United staat tweede en is al zeker van een CL-ticket.

Het was opnieuw onrustig rond het stadion van Manchester United. Foto: Pro Shots

Haaland en Sancho bezorgen Dortmund de beker

In de Duitse bekerfinale was het halverwege al 3-0 voor 'BVB', waarbij sterspeler Erling Haaland de tweede treffer maakte. Jadon Sancho maakte de andere goals en is met zijn 21 jaar en 49 dagen de jongste ooit die twee doelpunten maakt in de Duitse bekerfinale.

In de tweede helft deed het Leipzig van scheidend trainer Julian Nagelsmann - hij vertrekt naar Bayern München - er alles aan om de spanning terug te brengen. Zijn ploeg kwam niet verder dan een goal van Dani Olmo.

Vlak voor tijd was het laatste woord aan Haaland, die met wat geluk zijn 39e seizoenstreffer maakte. De twintigjarige Noor had daar slechts 39 wedstrijden voor nodig.

Dortmund pakte de DFB-Pokal in 1965, 1989, 2012 en 2017 al eens. De formatie van coach Edin Terzic staat in de Bundesliga vierde en moet in de laatste twee speelrondes Eintracht Frankfurt van zich af zien te houden in de strijd om een Champions League-ticket.

Het in 2009 opgerichte Leipzig, dat als nummer twee van Duitsland al zeker is van deelname aan het miljoenenbal, greep naast de eerste prijs in de clubhistorie. Twee jaar gelden stond de club ook al eens in de finale van de DFB-Pokal; destijds was Bayern met 3-0 te sterk.

Ontlading bij de spelers van bekerwinnaar Borussia Dortmund. Ontlading bij de spelers van bekerwinnaar Borussia Dortmund. Foto: ANP

