Devyne Rensch is niet onder de indruk van het dreigement dat hij donderdag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo naar zijn hoofd geslingerd kreeg van Zinédine Machach. "In the streets, I'll kill you my friend", kreeg de verdediger van Ajax na een opstootje in het veld te horen.

"Ik moet er alleen maar om lachen. Uiteindelijk heb je wel gezien wie de sterkste is", reageerde Rensch, die de openingstreffer maakte in het door Ajax met 3-1 gewonnen duel, bij ESPN.

Hoewel Rensch zich er niet door liet afschrikken, was hij wel verbaasd over de dreigende taal van de Franse middenvelder. "Ik denk niet dat het normaal is, nee. Maar hij stond achter en ik had hem in mijn broekzak zitten. Dan ga je blijkbaar dat soort dingen zeggen."

"Wat hij allemaal zegt dat boeit me niet. Hij moet maar naar mijn straat komen, dan zien we wel." Om er direct aan toe te voegen: "Ik maak maar een grapje."

Toevalligerwijs werd zowel Rensch als Machach in de 68e minuut gewisseld, waardoor ze gezamenlijk het veld afliepen. "Hij ging er met een blessure uit en durfde me niet eens meer aan te kijken. Dat zegt wel genoeg denk ik."

De woorden van de Machach werden door de microfoons langs het veld opgevangen en waren voor de tv-kijkers duidelijk te horen. Het is nog niet duidelijk of het incident een staartje krijgt voor de 25-jarige speler, die door de nederlaag in Amsterdam met VVV degradeerde uit de Eredivisie.

