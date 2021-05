Arjen Robben baalt stevig van het drukke speelschema in het slot van de competitie. De aanvaller van FC Groningen viel donderdag in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen AZ (0-0) in en zijn ploeg speelt de komende anderhalve week mogelijk nog drie duels.

"We spelen nu aan het eind van de competitie een midweekse wedstrijd", zei de 37-jarige Robben tegen ESPN. "Zondag moeten we weer en woensdag spelen we in de play-offs. Mochten we die winnen, dan moeten we zaterdag weer."

"Het is een beetje typerend dat er andere belangen groter zijn dan de belangen van de spelers. Ik vind het jammer dat er weinig rust tussen de wedstrijden zit", baalde hij. "Volgens mij had er hier en daar wel dagje bij gekund. Nu gaat het allemaal wel heel snel achter elkaar."

FC Groningen is dankzij puntenverlies van de concurrentie al zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Zondag sluit de ploeg van coach Danny Buijs de reguliere competitie af met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Arjen Robben deelde voor het duel met AZ bloemen uit aan Sergio Padt, die zijn laatste thuiswedstrijd voor FC Groningen keepte. Foto: Pro Shots

'Ik was dit keer niet zo fris als afgelopen zondag'

Komende woensdag staan de twee wedstrijden in de eerste ronde van de play-offs op het programma en volgende week zaterdag volgt de finale om het ticket voor de eerste voorronde van de nieuwe Conference League.

"Misschien moeten wij ook wel jongens gaan sparen. Dat komt voor mij ook niet goed uit", aldus Robben, die tegen AZ zeven minuten voor tijd in het veld kwam. "Het is wel positief dat ik er vandaag bij was."

"Na FC Emmen moest ik twee dagen echt herstellen en ik was dit keer niet zo fris als afgelopen zondag. Ik ben aan het opbouwen en hoop meer minuten te maken. Het is voor ons nu zaak om weer fris aan de play-offs te beginnen."

Met nog één speelronde voor de boeg bezet FC Groningen de zevende plaats. De noorderlingen kunnen de zesde plek nog overnemen van FC Utrecht, maar spelen in de eerste ronde van de play-offs sowieso tegen de Domstedelingen.

