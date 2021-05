Eran Zahavi is blij en opgelucht dat hij donderdag met een goal zijn rentree heeft kunnen maken bij PSV. De spits maakte tegen PEC Zwolle (4-2) zijn eerste minuten sinds zijn vrouw en vier kinderen zondag het slachtoffer waren van een gewapende overval bij hem thuis.

Het gezin van Zahavi was op uitnodiging van PSV aanwezig bij de wedstrijd tegen PEC en zag hoe de Israëliër in de tweede helft scoorde. Hij zocht na die treffer direct contact met ze.

"Toen de bal nog naar me onderweg was, dacht ik al aan ze. Ik geef alles voor ze. Mijn gezin had het heel moeilijk, want we zitten ver weg van huis. We hebben hier goede vrienden, maar geen familie die ons kan steunen", zei Zahavi na het duel tegen ESPN.

"Het is heel zwaar geweest, maar het leven gaat door. We hebben besloten om te proberen het normale leven weer op te pakken. Mijn vrouw heeft uiteindelijk besloten of ik zou spelen of niet."

Zahavi zegt veel te hebben gehad aan alle steun. "Ik kan alleen maar dankbaar zijn. Zelfs buren kwamen bloemen brengen om me te steunen. Vooral voor mijn vrouw en kinderen is het een drama. Ik was blij om voor ze te scoren. Het was een speciaal moment."

Het gezin van Eran Zahavi zat tijdens de wedstrijd tegen PEC Zwolle op de tribune. Het gezin van Eran Zahavi zat tijdens de wedstrijd tegen PEC Zwolle op de tribune. Foto: Pro Shots

'Ik voel me schuldig'

De overval werd gepleegd op het moment dat Zahavi op weg was naar Tilburg voor de uitwedstrijd tegen Willem II. De 33-jarige spits trekt het drama zich erg aan en moest zijn vrouw overtuigen om in Nederland te blijven.

"Mijn vrouw zei meteen: ik wil naar huis, naar mijn familie. Maar ik heb genoeg ervaring om zo'n beslissing niet overhaast te nemen. Na een tijdje liet ik haar inzien dat wat er gebeurd was niet haar keuze was. Hoe ze ermee omgaat maakt haar een heldin voor me", zei hij.

"Ik voelde me schuldig, want mijn gezin is hier voor mij. Maar ik wilde vandaag spelen. Als je zoveel steun krijgt, wil je iets terugdoen. Ik ben ook dankbaar dat mijn gezin het stadion in mocht. Zo konden ze de problemen voor even vergeten."

Zahavi en PSV sluiten het seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De Eindhovenaren zijn dankzij de zege op PEC en het puntenverlies van AZ bij FC Groningen (0-0) officieus zeker van de tweede plek en daarmee deelname aan de Champions League-voorrondes.

PSV-supporters betuigden met spandoeken hun steun aan Eran Zahavi. PSV-supporters betuigden met spandoeken hun steun aan Eran Zahavi. Foto: Pro Shots

