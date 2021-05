Dick Advocaat zag Feyenoord donderdag definitief naast een rechtstreeks Europees ticket grijpen. Volgens de trainer was het 1-1-gelijkspel bij Heracles Almelo mede te wijten aan een onterechte penalty.

Feyenoord leidde in Almelo met 0-1 toen Ismail Azzaoui halverwege de tweede helft gewillig naar het gras ging na een duel met Eric Botteghin. Sinan Bakis benutte de toegekende strafschop en trok daarmee de stand gelijk.

"Die jongen van Heracles verliest de bal en struikelt over zijn eigen voeten. Dat was het gewoon, meer niet", zei Advocaat tegen ESPN. "Dit is echt helemaal geen strafschop."

Advocaat vond het helemaal onbegrijpelijk dat er niet werd ingegrepen toen Jeroen Manschot naar de stip wees. "Als je hier een penalty voor geeft, is de VAR blind en maakt de scheidsrechter ook een foutje. Of ze hebben allebei nooit gevoetbald. De scheidsrechter wordt nu gewoon in bescherming genomen."

Door het gelijkspel grijpt Feyenoord definitief naast de belangrijke vierde plaats, want met nog één wedstrijd te spelen is de achterstand op Vitesse vijf punten. "Men heeft niet in de gaten wat hiermee wordt aangericht als je hiervoor een penalty geeft", zegt Advocaat, die het moment een breekpunt in de wedstrijd noemt.

"Normaal gesproken hadden wij meer ruimte gekregen, omdat Heracles bij 0-1 naar voren had moeten komen. Na de 1-1 werd het echter een rommelige wedstrijd. Totaal onnodig."

Steven Berghuis verlaat teleurgesteld het veld na de remise tegen Heracles. Steven Berghuis verlaat teleurgesteld het veld na de remise tegen Heracles. Foto: ANP

Berghuis: 'Je moet het wel heel zeker weten'

Steven Berghuis had in het veld ook grote twijfels toen hij Manschot voor een penalty hoorde fluiten. "Ik weet niet of het terecht was, ik twijfel heel erg. In deze fase van de competitie moet je wel 100 procent zeker zijn, vind ik."

De van een schorsing teruggekeerde aanvoerder heeft niet het idee dat Feyenoord op het tandvlees loopt en zich niet meer op kan laden voor de play-offs. "Ik vond ons juist wel een frisse indruk maken, alleen in de tweede helft vloeiden de krachten wat weg."

Feyenoord sluit het reguliere seizoen zondag af met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Op 19 mei speelt de ploeg vervolgens in de halve finale van de play-offs thuis tegen Sparta Rotterdam of Heracles Almelo.