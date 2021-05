Ajax wil Brian Brobbey alweer terughalen van RB Leipzig. De negentienjarige aanvaller tekende in maart een meerjarig lucratief contract bij de Duitse topclub, maar de kampioen van Nederland hoopt een vertrek alsnog te voorkomen.

"Ik weet dat Marc Overmars (directeur spelerszaken, red.) daarmee bezig is. Maar ik weet echt niet of het mogelijk is om hem terug te kopen", zei Ajax-trainer Erik ten Hag donderdag na de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (3-1-zege).

"Ik weet ook nog niet hoe Brobbey daar precies in staat. Hij is daar zelf nog niet heel uitgesproken over geweest. Maar dat snap ik ook wel. Hij heeft daar nog niet eens een wedstrijd gespeeld."

Ajax was al meer dan een jaar bezig met het verlengen van het contract van Brobbey toen hij tot teleurstelling van de Amsterdammers twee maanden geleden meldde komende zomer transfervrij de overstap te maken naar Leipzig.

De international van Jong Oranje noemde trainer Julian Nagelsmann een belangrijke reden voor zijn keuze voor Leipzig, maar die is volgend seizoen de coach van Bayern München. Ook technisch directeur Markus Krösche verlaat Leipzig.

Kamaldeen Sulemana in actie namens FC Nordsjaelland. Kamaldeen Sulemana in actie namens FC Nordsjaelland. Foto: Getty Images

'Sulemana is een aantrekkelijke speler'

Ajax aast ook op de komst van Kamaldeen Sulemana. Overmars reisde deze week af naar Denemarken om trainingen en een wedstrijd van de negentienjarige Ghanese aanvaller te bekijken bij FC Nordsjaelland.

"Sulemana is een aantrekkelijke speler die technisch vaardig is en op avontuur gaat en heel veel snelheid heeft. We moeten nu kijken of we zijn komst kunnen concretiseren en of het mogelijk is", aldus Ten Hag.

Naar verluidt heeft Ajax concurrentie van onder meer Manchester United en Bayer Leverkusen. De Engelsen zouden liefst 17 miljoen euro overhebben voor Sulemana, terwijl Ajax een bod van rond de 12 miljoen euro in gedachten zou hebben.

Ajax heeft verder nog geen beslissing genomen over de toekomst van Oussama Idrissi. De aanvaller wordt sinds de winterstop gehuurd van Sevilla, maar kwam weinig aan spelen toe en Ajax moet een flinke transfersom betalen als ze hem definitief willen overnemen.

"Dat Idrissi weinig minuten heeft gemaakt, komt ook omdat hij Tadic voor zich heeft. Ik ben zeer tevreden over Idrissi", aldus Ten Hag. "Hij deed het uitstekend op de training en past als persoon ook bij ons. We wachten alle ontwikkelingen rustig af."

