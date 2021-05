De spelers van PSV zijn er trots op dat ze donderdag officieus de tweede plek in de Eredivisie hebben veiliggesteld. De ploeg van coach Roger Schmidt gaf tegen PEC Zwolle (4-2) een goede reactie na dagen die vooral in het teken stonden van Eran Zahavi, wiens gezin zondag thuis werd overvallen.

PSV profiteerde met de overwinning van het puntenverlies van AZ, dat op bezoek bij FC Groningen niet verder kwam dan 0-0. Met nog één speelronde te gaan hebben de Eindhovenaren drie punten voorsprong en een veel beter doelsaldo.

"We hebben het onszelf lastig gemaakt en lieten AZ in de buurt komen. We weten hoe belangrijk de tweede plek voor de club is. We hebben het goed gedaan om het vast te houden", aldus Denzel Dumfries bij ESPN.

De aanvoerder merkte dat de overval op Zahavi's gezin impact had bij PSV. "Het is een lastige situatie, voor Eran en voor de ploeg. We hebben geprobeerd met elkaar het gesprek aan te gaan, Eran gesteund waar we konden en aan hem de keuze gelaten of hij wilde spelen", vertelde hij.

"Een compliment naar de leiding en de staf van PSV. Hoe we dit met z'n allen hebben opgepakt, dat is waar PSV voor staat. Het was een shock voor de hele ploeg. We voelden dat iedereen er een beetje doorheen zat en probeerden elkaar te steunen. We hebben laten zien dat we er voor elkaar zijn."

Eran Zahavi scoorde tegen PEC Zwolle. Eran Zahavi scoorde tegen PEC Zwolle. Foto: ANP

Schmidt blij voor scorende Zahavi

Zahavi mocht van PSV het competitieslot aan zich voorbij laten gaan, maar koos ervoor om te spelen tegen PEC en scoorde tegen de Zwollenaren. Het deed PSV-trainer Roger Schmidt goed om dat te zien.

"Hij wilde spelen. Dat was goed voor hemzelf, voor zijn familie en voor ons. Het is de beste manier om het normale leven weer op te pakken. Ik ben heel blij voor hem. Het was geweldig voor hem om te scoren", aldus de Duitser.

Schmidt vindt dat PSV tegen PEC niet voor het eerst dit seizoen veel kansen nodig had. "Dat is het verhaal van dit seizoen. We creëerden veel kansen, maar hadden in totaal misschien wel twintig of dertig keer vaker kunnen scoren."

PSV gaat zondag in de laatste Eredivisie-speelronde op bezoek bij FC Utrecht.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie